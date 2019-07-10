Головин резко сменил имидж перед началом сезона

807

Фото © Instagram/asmonaco

Российский полузащитник "Монако" прибыл в расположение клуба с новым цветом волос.

Полузащитник сборной России Александр Головин сменил имидж. Накануне он вместе с партнёрами по команде прибыл в расположение "Монако", и, как видно на фотографиях и видео, россиянин покрасил волосы в белый цвет.

Ранее Головин уже красил волосы, выступая за ЦСКА, но лишь частично. Полностью белой его голова ещё не была.

В минувшем сезоне Головин провёл за "Монако" 35 матчей, в которых забил четыре гола и сделал столько же голевых передач партнёрам.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×