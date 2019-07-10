Головин резко сменил имидж перед началом сезона

Российский полузащитник "Монако" прибыл в расположение клуба с новым цветом волос.

Полузащитник сборной России Александр Головин сменил имидж. Накануне он вместе с партнёрами по команде прибыл в расположение "Монако", и, как видно на фотографиях и видео, россиянин покрасил волосы в белый цвет.

🔴⚪️🔙 Chadli, Glik et Golovin de retour à l'entrainement 💦 pic.twitter.com/YizpkUKpTh — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 9 июля 2019 г.

Ранее Головин уже красил волосы, выступая за ЦСКА, но лишь частично. Полностью белой его голова ещё не была.

В минувшем сезоне Головин провёл за "Монако" 35 матчей, в которых забил четыре гола и сделал столько же голевых передач партнёрам.