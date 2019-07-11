Фигуристка Даванкова: Столько хейта, как в спорте, нет ни на одном ютуб-канале

Василиса Даванкова из достижений в спорте может похвастаться бронзой юниорского чемпионата мира (2012 год), серебром и бронзой Кубка России (2015, 2017 годы). Стать звездой в фигурном катании у неё не вышло, зато большую популярность 21-летняя красавица получила на YouTube. Василису называют самым бесстрашным блогером страны, потому что она ставит смелые спортивные эксперименты. И эти ролики набирают по несколько миллионов просмотров. В чём секрет успеха экс-фигуристки, за что её хейтили в спорте, а также об отношениях с известным тренером Николаем Морозовым — звезда Интернета рассказала в интервью Лайфу.

— Василиса, для начала расскажи, пожалуйста, почему ты решила стать фигуристкой?

— Как и многие дети, я ничего не выбирала. Родители записали нас в секцию вместе с младшим братом. У него была астма, а меня отправили за компанию. Меня не хотели сначала брать, потому что я пришла в семь с половиной лет, а для фигурного катания это уже поздно. Но я быстро наверстала. Основная моя карьера началась с 12 лет, когда я уже перешла в парное катание.

Получается, попробовала я три вида: была и одиночницей (с этого начинают все), и парницей, и танцовщицей.

— А как получилось так, что ты перешла из парного катания в танцы на льду?

— В 16 лет мне стало страшно делать элементы, серьёзные выбросы и подкрутки. Включился инстинкт самосохранения, и я не смогла этот этап преодолеть. Чтобы не заканчивать со спортом, попробовала себя в танцах. Это достаточно разные виды фигурного катания, но у меня сразу же стало неплохо получаться.

— Если у тебя неплохо получалось, тогда почему ты ушла из большого спорта?

— Потому что поняла, что не смогу выиграть Олимпийские игры...

— То есть для тебя как спортсменки главной была только Олимпиада?

— Я всегда хотела многого добиться, но когда поняла, что в фигурном катании не смогу этого сделать, то решила попробовать себя в другой сфере. Ездить по соревнованиям, не занимая там никаких мест, выступать за другую страну, просто чтобы участвовать где-то, как это часто делают спортсмены, я не стала. Это не моя история.

— И ты никогда не жалела, что ушла из профессионального спорта?

— Какое-то время жалела, конечно. Казалось, что можно было ещё попробовать, но уже сейчас точно ни о чём не жалею. Рада, что всё так сложилось в итоге.

— Обид ни на кого не осталось?

— Нет, я вообще не склонна никого обвинять. Это было моё решение, и кого-то винить будет бессмысленно.

— Кому из мира фигурного катания ты особенно благодарна?

— Когда становишься старше, то уже не особо привязываешься к людям. Поэтому я назову Сергея Доброскокова, к кому в группу я пришла заниматься, будучи ребёнком. Он, конечно, меня очень любил. Мы много прошли вместе, сильно сплотились. Он стал для меня вторым папой. Сложно было уходить от него... Когда я ещё была в парах, мне пришлось уйти к Нине Михайловне Мозер, потому что у неё был партнёр для меня.

Помню, как мы пришли с мамой к нему попрощаться и сказать спасибо. Подарок принесли. А он импульсивный такой был и не смог принять мой уход. Поругались с ним тогда, и мне было очень обидно. Он тогда не понял и не принял то, что мне нужно было продолжать карьеру. Спустя несколько лет мы увиделись, и он меня, конечно же, простил.

— Что тебе дало фигурное катание?

— Оно научило меня упорству. Когда ты занимаешься фигурным катанием, то хочешь или не хочешь, болеешь или не болеешь, всё равно должен ходить на тренировки. И ты привыкаешь с детства каждый день что-то делать. Это очень помогает мне даже сейчас в блогерстве. Я привыкла делать всё, независимо от того, как себя чувствую.

— С кем-то из фигуристов сейчас общаешься и дружишь? Соревнования смотришь?

— Ни с кем не общаюсь, да у меня особо друзей из мира фигурного катания и не было. А так, конечно, смотрю чемпионаты Европы и мира.

— Кто нравится из нынешних спортсменов?

— Из пар — китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун, которые стали вторыми на Олимпиаде в Корее. Они заметно спрогрессировали. Мы ещё соревновались с ними на юниорском чемпионате мира. Тогда мы стали третьими, а они — первыми. Очень сложная судьба у этой пары. Партнёрша ломала себе обе ноги, а Хань её на колясочке возил.

Из танцоров нравятся Пападакис и Сизерон. Ну и наши Синицина с Кацалаповым. Они очень талантливые ребята.

"Профессиональный спорт — это не про здоровье"

— Как тебе девочки-юниорки, которых уже называют роботами?

— Жалко мне их! Очень надеюсь, что они все здоровыми доживут до 18 лет. Но с этим ничего не сделаешь, прогресс не остановить.

— Что больше всего страдает в женском организме от таких колоссальных нагрузок?

— Ножки у фигуристок же — как спичечки, а приземляться надо с огромных оборотов и с большой высоты. Кости и сухожилия не всегда выдерживают такое, часто ломают ноги, лодыжки. Нагрузка идёт на всё. Плюс замедляется женское развитие, некоторых даже кормят специальными препаратами, чтобы остановить созревание. Например, чтобы на Олимпиаде успели выступить. Вообще, профессиональный спорт — это не про здоровье.

— Чем "кормят" фигуристок, чтобы замедлить развитие организма?

— Например, известная история с Юлией Липницкой и порошком "Сквизи".

— А у тебя не осталось никаких проблем со здоровьем? Были серьёзные травмы?

— До сих пор спина болит и иногда колено. Самая серьёзная травма была, когда партнёр после прокрута не поймал меня. Тогда я как раз лодыжку сломала, долго восстанавливалась. Был даже вывих ребра, но мне ещё повезло.

— Знаешь примеры и хуже?

— Бывает, когда с выбросов головой ударяются о лёд, получают сотрясение мозга. Знаю девочку, которая упала, когда учили выброс. Она ударилась головой и до сих пор на одно ухо не слышит.

"Передо мной встал выбор: или я рожаю детей, или личностное развитие"

— Ты свою личную жизнь никогда не комментируешь. В СМИ пишут о вашем разводе с Николаем Морозовым (известный российский тренер по фигурному катанию. — Прим. Лайфа), а в "Википедии" ты до сих пор за ним замужем. Можешь прояснить ситуацию?

— Да, мы были женаты, да, мы развелись. Вот собственно и всё! (Улыбается.)

— Почему у вас не сложилось?

— Я жила с ним в Америке, но не могла развиваться там. Он мог мне предложить там только тренерскую работу с детьми, но мне это было неинтересно. Я попробовала тренерство и поняла, что это не моё. В тот момент я уже начала заниматься блогерством и стала снимать не просто ролики, где можно сидеть перед камерой, находясь в любой стране, мне уже стали необходимы площадки, помощники...

И я начала больше времени проводить в Москве. Плюс я уже тогда перешла на четвёртый курс МГУ, и у меня закончилось свободное посещение. Нужно было ходить на занятия. Передо мной встал выбор: или я остаюсь замужем и рожаю детей, или я продолжаю развиваться. К сожалению или к счастью, хотя, я думаю, что к счастью, мы решили расстаться, и я осталась здесь, а он там продолжает тренировать.

— Расстались вы нормально или не общаетесь сейчас?

— Да, нормально. Не общаемся постоянно, потому что не о чем, но я могу ему написать, как и он мне, по каким-то вопросам и проблемам. Так что всё нормально.

— Он значительно старше тебя, как вообще родители воспринимали ваши отношения и сам брак?

— Родители, конечно, были немного шокированы, но они меня поняли в конце концов. Не без скандалов, но мы не перестали с ними общаться из-за моих отношений. Всё в итоге сложилось так, как я хотела, а потом разложилось! (Смеётся.)

"Столько хейта, как в спорте, нет ни на одном ютуб-канале"

— Расскажи, как ты решила стать блогером?

— Когда я уже практически закончила кататься, начала заниматься блогерством. Сын моего крёстного папы открыл блогерское агентство, а мне предложили попробовать. Канал изначально был про моду. Я, как и многие девушки, люблю стильные вещи.

Но первые 100–200 тысяч подписчиков у меня появились благодаря приложению Musical.ly (сейчас Tik Tok.— Прим. Лайфа). Я снимала видео, как делать разные трюки. Они стали "заходить", а на меня начали активно подписываться. Тогда я поняла, что у меня может получиться.

— У тебя большая команда, которая помогает тебе в съёмках?

— Очень большая команда, состоящая из меня и ещё двух операторов! (Смеётся.) Сценариев у нас никаких нет, есть идея, которую придумываю сама. Я не прописываю, что и как буду говорить. Когда идёт экспромт, то получается лучше и веселее. Операторы также снимаются в моих роликах, монтируют их и берут на себя строительство конструкций.

Вообще, наш рабочий день длится даже дольше, чем у офисных работников. Они приезжают рано утром и устанавливают всё, потом мы уже снимаем и разбираем построенное. Хотя мы уже подходим к тому, что нужно расширяться.

— Твой блог приносит тебе хороший заработок?

— Основной доход мне приносит "Ютуб" благодаря монетизации от просмотров, а также реклама. Сейчас начинаю развивать и свой инстаграм.

— На конструкции, аренду площадок много уходит денежных средств?

— Мне повезло с площадкой, потому что мои родители живут за городом, недалеко от Москвы. Снимаем всё там, потому что есть и пространство, и бассейн. Плюс остались стройматериалы с тех пор, когда строили дом. Их мы используем по много раз. Что-то покупаю, но у меня уже есть целый склад!

Ставлю себе условные рамки — не больше пяти тысяч рублей на ролик. Они часто нарушаются, но какой-то снимешь дороже, а какой-то — дешевле.

— Какой твой челлендж был самым сложным? Что-то ты действительно боялась делать?

— Не было такого, чтобы я изначально боялась. Были только последствия, когда я думала, зачем я на это пошла! Например, ролик с беговой дорожкой, где я разбила себе подбородок. Уже потом папа говорил, что я могла прикусить себе язык или выбить зубы. Но я об этом не подумала даже сначала...

— У тебя много хейтеров в Сети?

— Столько хейта, как в спорте, нет ни на одном ютуб-канале! На всех форумах, посвящённых фигурному катанию, меня критиковали с 13 лет, поэтому я к этому настолько привыкла, что мне уже всё равно. С хейтерами я не вступаю в диалог. Хотя их у меня мало, потому что я имею очень лояльную аудиторию. Даже когда бывают неудачные ролики, меня подписчики поддерживают.

— А что про тебя писали на форумах по фигурному катанию, помнишь?

— Что-то типа того, что я деревянная, кататься не умею, это не моё... Там люди очень сильно придираются ко всему. Бедные Загитова и Медведева! Моя мама недавно читала форум и показывала мне фотографии с закрытых прокатов. Так пользователи форумов определяют по тому, как у девочки развеваются волосы, достаточно быстро она едет или нет! Ну вот как к этому серьёзно относиться? Особенно когда начинают личность критиковать. Медведевой пишут, что у неё колени торчат некрасиво...

— Напоследок дай, пожалуйста, три главных совета для начинающих блогеров!

— Нужно воспринимать это как серьёзный вид деятельности, как работу. Регулярно снимать ролики и слушать свою аудиторию. Важно смотреть, что им нравится, устраивать опросы. Всё это действительно работает!