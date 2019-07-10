Российского бойца Штыркова дисквалифицировали на два года

Звезда уральского ММА из Екатеринбурга Иван Штырков получил ожидаемое наказание за проваленные два допинг-теста в UFC — отныне 30-летний "уральский Халк" официально дисквалифицирован USADA на два года. Однако американский антидопинговый комитет не помешает россиянину выйти на бой 28 июля в Японии.

Российский боец Иван Штырков покинул организацию UFC, так и не проведя в звёздном промоушене ни единого боя. Как оказалось, Иван провалил оба допинг-теста на наличие в организме запрещённого вещества болденона, используемого при наборе мышечной массы.

— Штырков был добавлен в ростер UFC в марте. У него были взяты образцы мочи 27 марта и 3 апреля. Незадолго до назначенного боя в UFC выяснилось, что его тесты оказались атипичными. USADA уведомило лабораторию UFC об этом, и Штыркова в целях предосторожности сняли с карда. После проведения дополнительных анализов лаборатория сообщила, что оба образца Штыркова положительные на болденон и его метаболит, — сказано в официальном пресс-релизе USADA.

Но несмотря на уличение в "читерстве", Штырков готов выступать там, куда его позовут. И первая остановка на новом этапе карьеры "уральского Халка" состоится в Японии — стране, абсолютно лояльной к "грязному спорту". 28 июля Иван выйдет в ринг организации RIZIN против ярко выраженного корейского "мешка" Хун Кима.