Футболист Катания перешёл в "Катанию"

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Фото © calciocatania.it

Родиной игрока, как нетрудно догадаться, тоже является итальянский город Катания.

В итальянском футболе произошёл трансфер, способный запутать неподготовленного фаната. Футбольный клуб "Катания", выступающий в третьем по силе дивизионе, подписал годовой контракт с нападающим Эммануэле Катанией, который является уроженцем города Катания, находящемся на Сицилии.

Катания (тот, что футболист) в прошлом сезоне выступал за "Сиракузу" и забил десять голов в чемпионате. Всего же за последние три года на счету 38-летнего форварда 30 мячей в 97 играх. "Катания" надеется, что Катания поможет клубу подняться в дивизион рангом выше, ведь за свою карьеру форварду удавалось добиваться повышения в классе целых шесть раз.

"Катания" ещё в сезоне 2012/2013 играла в серии А (высшем итальянском дивизионе) и заняла там восьмое место, что является рекордом клуба. Однако в 2015 году команду сослали в серию С за участие в договорных матчах.

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