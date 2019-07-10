Африканский футболист травмировал запястье, ударив кулаком по столу

Защитник Серж Орье эмоционально выражал своё негодование по поводу игры партнёров и случайно нанёс себе травму.

Защитник сборной Кот-д’Ивуара Серж Орье странным образом получил травму на Кубке африканских наций. Футболист и так пропускал игру против Мали из-за повреждения лодыжки, но во время перерыва в матче решил накричать на партнёров. Во время пламенной речи Серж ударил кулаком по столу и таким образом получил ещё и травму запястья.

— Дома, когда что-то идёт не так, родители кричат на нас. Тут то же самое. Так что сожалеть не о чем, — цитирует Орье портал sasknewsnow.com.

Наставления Орье в итоге подействовали на партнёров, и Кот-д’Ивуар выиграл у Мали со счётом 1:0, забив гол во втором тайме. В четвертьфинале Кубка африканских наций "слоны" встретятся со сборной Алжира.