Смолов через суд требует у страховой 6 млн рублей на ремонт BMW

Нападающий московского "Локомотива" Фёдор Смолов обратился в Никулинский суд Москвы с требованием получить компенсацию за ремонт своего автомобиля BMW M5 First Edition. Как сообщает "Московский комсомолец", футболист требует 6 миллионов рублей за ремонт, 1 миллион рублей за утрачу товарной стоимости и ещё 124 тысячи рублей в качестве неустойки.
Элитный BMW всмятку 😱— LIFE.ru (@lifenews_ru) 1 августа 2018 г.
Смолов попал в ДТП в Краснодаре: https://t.co/SwiT4Ttt9T pic.twitter.com/gCbI1lAT1S
Напомним, авария с участием BMW M5 из лимитированной версии First Edition произошла в ночь на 1 августа 2018 года на Ставропольской улице в районе Вишняковского рынка в Краснодаре. Смолов в ДТП не пострадал, но его элитный автомобиль нуждается в серьёзном ремонте. Смолова лишили прав за то, что он оставил место ДТП.
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