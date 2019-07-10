Кудашов назначен главным тренером сборной России по хоккею

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Фото: ФХР

Специалист сменил Илью Воробьёва, последний год возглавлявшего сборную Росиии и санкт-петербургский СКА.

Алексей Кудашов назначен главным тренером сборной России по хоккею и петербургского СКА. 47-летний специалист сменил сразу на двух постах своего предшественника Илью Воробьёва, возглавлявшего обе команды с 2018 года.

Федерация хоккея России и клуб СКА поблагодарили Илью Петровича за проделанную работу на посту главного тренера и пожелали ему успехов в дальнейшей работе.

Последний год Алексей Кудашов работал помощником Ильи Воробьёва и отвечал за атакующие действия игроков. Ранее наставник возглавлял ярославский "Локомотив" и мытищинский "Атлант".

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