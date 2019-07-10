Специалист сменил Илью Воробьёва, последний год возглавлявшего сборную Росиии и санкт-петербургский СКА.

Алексей Кудашов назначен главным тренером сборной России по хоккею и петербургского СКА. 47-летний специалист сменил сразу на двух постах своего предшественника Илью Воробьёва, возглавлявшего обе команды с 2018 года.

Федерация хоккея России и клуб СКА поблагодарили Илью Петровича за проделанную работу на посту главного тренера и пожелали ему успехов в дальнейшей работе.

⚡Алексей Кудашов назначен главным тренером сборной России: https://t.co/KAohUE5yTA



ФХР благодарит Илью Воробьёва за работу и желает успехов в дальнейшем. #снамироссия pic.twitter.com/wE47yPPDqQ — Хоккей России (@russiahockey) 10 июля 2019 г.

⚡Алексей Кудашов - новый главный тренер СКА ⚡



Клуб благодарит за работу Илью Воробьева, который трудился в должности главного тренера в минувшем сезоне.



Кроме того, в штаб СКА войдёт тренер «СКА-Невы» Игорь Ефимов.



Подробнее: https://t.co/qMycTo6Ti0 pic.twitter.com/46KAiMJRhC — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 10 июля 2019 г.

Последний год Алексей Кудашов работал помощником Ильи Воробьёва и отвечал за атакующие действия игроков. Ранее наставник возглавлял ярославский "Локомотив" и мытищинский "Атлант".