"Голые кулаки". Где теперь будет драться Александр Емельяненко?

Знаменитый российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко может продолжить свою карьеру за океаном в организации Bare Knuckle FC, проводящей турниры по правилам классического бокса без защитной экипировки.

Идея с предложением контракта Емельяненко возникла у Артёма Харланова — менеджера главной звезды Bare Knuckle FC Артёма Лобова, известного как русский друг Конора Макгрегора. Как оказалось, российский богатырь с большим энтузиазмом воспринял предложение и готов к дебюту в американской организации этой осенью. В прошлогодних интервью Александр неоднократно отмечал, что из-за судимости пока является невыездным. Возможно, бойцу удалось за этот период урегулировать юридические и правовые вопросы, получив разрешение на выезд из России, но откроют ли регулярно попадающему в различного рода передряги спортсмену визу в США?

По некоторым данным, соперником Емельяненко в Америке может стать топовый экс-боец UFC Энтони Джонсон, являющийся амбассадором Bare Knuckle FC. Но, судя по последним интервью Рамбла, если он и вернётся в большой спорт, то только ради хороших денег и только ради боя за титул в UFC.

— Да, это правда, что я вернусь в тяжёлый вес, но только если Джон Джонс подерётся с Даниэлем Кормье за титул. Это моя цель — подраться с лучшим из лучших, прежде чем я окончательно завяжу со спортом. Джонс постоянно был моей мотивацией, когда я выступал в полутяжёлом весе. Переход в тяжи стал бы сумасшедшим поступком, если бы мы трое снова вместе конкурировали, — ответил Энтони на вопрос о своём возвращении. О Емельяненко ни слова...

Не исключено, что в Bare Knuckle FC не понаслышке знают о конфликте Александра с Сергеем Харитоновым. Кто знает, возможно, бой двух больших русских на "голых кулаках" станет главным событием одного из будущих ивентов амбициозного и очень кровавого промоушена...

А что это за турнир, где будет драться Емельяненко?

Bare Knuckle FC — это американский промоушен, специализирующийся на организации поединков по правилам "старого бокса". В ряды ростера активно переходят многие топовые бойцы ММА, самым популярным из которых является экс-боец UFC Артём Лобов.

Проведя под эгидой Bare Knuckle FC два поединка, Русский Молот смог перезапустить свою спортивную карьеру и вывести молодую организацию на новый уровень.

По официальным данным, поединок Лобова с экс-чемпионом мира по боксу Полом Малиньяджи продал около 200 000 PPV (платные трансляции), что сопоставимо с лучшими ивентами UFC.