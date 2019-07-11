КХЛ опубликовала календарь на сезон 2019/20

Старт нового сезона Континентальной хоккейной лиги 2019/20 намечен на первое сентября.

Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) опубликовало календарь игр регулярного чемпионата на сезон 2019/20. Чемпионат стартует первого сентября матчем ЦСКА — "Авангард", а завершится регулярка 27 февраля. За это время в КХЛ будет сыграно 744 игры, после чего начнётся серия плей-офф.

Лайф представляет расписание игр на первую неделю регулярки. С подробной информацией о матчах можно ознакомиться на официальном сайте КХЛ.

Также КХЛ объявила даты и место проведения Недели звёзд — 2020, которая пройдёт с 11 по 19 января в Москве на "ВТБ-арене". Среди претендентов на проведение Недели звёзд были такие города, как Санкт-Петербург, Хельсинки, Ярославль, Новосибирск, Магнитогорск и Владивосток.