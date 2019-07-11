Денис Лебедев объявил о завершении карьеры

Известный российский боксёр записал видеообращение к своим поклонникам, в котором объявил об уходе из спорта.

Российский боксёр Денис Лебедев опубликовал пост в "Инстаграме", где сообщил о завершении профессиональной карьеры.

— Пришло время расставаться с большим спортом. Как настоящий мужчина, муж и отец, я обязан сконцентрироваться на своей большой семье и постараться как можно больше уделять внимание своим самым родным людям. Жизнь не стоит на месте, и вместе с вами мы будем делать большие и малые добрые дела для своей страны, для нашей молодёжи. Ведь это тоже моя семья. И у нас всё получится, — написал Лебедев.

Денис Лебедев — чемпион мира по версиям WBA (2012−2018), IBF (2016). На его счету — 32 победы (23 нокаута) и два поражения.