У сборной России новый главный тренер. Сделает ли он нас чемпионами мира?

Сборная России и петербургский клуб СКА будут играть в тот же хоккей, который помог ЦСКА завоевать Кубок Гагарина.

Разговоры о том, что главный тренер сборной России и СКА Илья Воробьёв покинет свои посты, начались сразу же после не самого удачного выступления национальной команды на чемпионате мира. И вот перед стартом предсезонных сборов команд КХЛ это и случилось: Воробьёв отправлен в отставку, а на его место поставлен его бывший помощник Алексей Кудашов.

В околохоккейных кругах ходило множество слухов, что Кудашов чуть ли не серый кардинал в тренерском штабе Ильи Воробьёва. И что именно он в большей степени руководил командой как на тренировках, так и во время игр. Если это так, то выбор руководства сборной России и СКА не совсем логичен. И за результаты команд Кудашов несёт такую же ответственность, как и Воробьёв. Но слухи слухами, а мы попробуем разобраться, почему уволили Воробьёва и сможет ли Кудашов со сборной России и СКА сделать качественный рывок вверх.

Почему уволили Воробьёва?

Выбор главного тренера — очень важный момент для любой команды. Хороший наставник, придя в клуб, должен знать, как добиться поставленной цели, какие игроки ему для этого нужны и как он будет их использовать. Воробьёв получил шикарную возможность поработать с лучшими хоккеистами страны. Ему не нужно было уговаривать руководство клуба СКА купить того или иного игрока. Почти все самые крутые хоккеисты в России, как правило, находятся в двух командах — СКА и ЦСКА. И когда два хоккейных гиганта КХЛ встретились в полуфинале Кубка Гагарина, Илье Петровичу нужно было продемонстрировать всё своё тренерское умение побеждать непростых соперников. Но он этого не показал.

Плюс все четыре игры регулярного чемпионата Воробьёв проиграл главному тренеру ЦСКА Игорю Никитину. Это не может быть совпадением. Петербуржцы, ведомые Воробьёвым, просто не знали, как играть против такого мощного ЦСКА. Хотя по составу Питер ничем не уступал нынешнему обладателю Кубка Гагарина. Похожая ситуация случилась и со сборной России на последнем чемпионате мира. Как переиграть организованную команду Финляндии, в нашем тренерском штабе не знал никто. Да и матч за бронзу против чехов показал, что дело не только в финнах, а что сборной России нужны новые тренерские идеи. И вряд ли у Кудашова они были. Другое дело, если Воробьёв гнул свою линию и не слушал подсказки от своих помощников, но это тоже маловероятно.

В тренерском деле, как и во всём другом, очень важна практика, а её у Ильи Петровича не так много. Как показал чемпионат мира, присутствия одних только классных игроков в составе недостаточно, чтобы одерживать большие победы. Нужно ещё уметь их правильно использовать. Сейчас у бывшего наставника национальной команды будет время всё переосмыслить и с новыми силами приступить к работе, и желательно, чтобы это был не топ-клуб, если Илья Петрович хочет расти как тренер.

Почему выбор пал на Кудашова?

Хоккей, который проповедует Алексей Кудашов, чем-то схож с хоккеем команд Дмитрия Квартального и Игоря Никитина. Именно такой стиль игры принёс ЦСКА Кубок Гагарина. К тому же специалист уже больше года работает тренером в СКА и сборной России, где ему всё знакомо. Также он неплохо проявил себя в ярославском "Локомотиве", выбив во втором раунде Кубка Гагарина ЦСКА Квартального в сезоне 2016/17. Его команды играют по системе, минимум импровизации на площадке, большое внимание уделяется обороне. Но в СКА такой подбор игроков, что от обороны особо не поиграешь. Да и питерские болельщики привыкли, что их команда играет ярко, много атакует и много забивает.

Какого же стиля игры СКА будет придерживаться в новом сезоне? Наверняка, работая помощником Воробьёва и имея возможность тренировать лучших игроков страны, Кудашов подмечал для себя что-то новое в хоккее. Ведь каких бы высот тренер ни достиг, он не должен переставать учиться. Опыт ошибок Ильи Петровича должен пойти на пользу новому наставнику базового клуба сборной России. Руководство СКА ищет противоядие против ЦСКА, чтобы не получилось, как в прошлом сезоне. Поэтому выбор был сделан в пользу Кудашова. У Алексея Николаевича нет права на ошибку. Результат нужен здесь и сейчас, иначе через год у нашей сборной будет новый главный тренер.