Легкоатлет Шубенков рассказал о страшной травме

Российский бегун рассказал, как восстанавливается после травмы, а также о своих ближайших планах.

Легкоатлет Сергей Шубенков сообщил, что планирует быть в полной готовности перед чемпионатом мира, который состоится в сентябре.

— К концу второй недели после Бриллиантовой лиги в Рабате начало пухнуть и нагреваться правое колено. Я уже собирался вылетать в США на очередной этап, но, когда отправил организаторам фото красной ноги, они всё поняли. Под кожей началось воспаление. При падении была ссадина, возможно, через неё она [инфекция] попала, — рассказал он в интервью "Советскому спорту".

Также бегун сообщил, что перед ним стоит задача подойти в полной готовности к чемпионату миру в сентябре. Но перед этим Шубенков выступит ещё на нескольких турнирах.