Комментатор Шнякин: В новом сезоне ставлю на "Ахмат" с Глушаковым и Понсе

Сегодня стартует первый тур Российской премьер-лиги. По этому поводу мы попросили известного спортивного журналиста, комментатора "Матч ТВ" Дмитрия Шнякина рассказать о главных интригах нового сезона.

— Дмитрий, чего ждёте от нового сезона?

— Есть у меня ощущение, что ярких интриг конкретно в этом сезоне не будет. Привлекает внимание амбициозный клуб "Динамо", который вроде бы собирается оттолкнуться от дна и приподняться, но нет ощущения, что они смогут войти в пятёрку. К сожалению, наверняка "Оренбург" ослабит свои позиции. Точно так же, как и "Арсенал", которому просто некем заменить ушедших лидеров. Практически вся атака обезглавлена.

Фавориты сезона всё те же — "Зенит" и "Локомотив". Это самые укомплектованные команды, которые не понесли серьёзных потерь в межсезонье. Посмотрим, конечно, как на них скажется Лига чемпионов.

— По силам ли "Зениту" повторить чемпионство?

— Ему будет сложнее в борьбе за второе подряд золото только лишь из-за Лиги чемпионов. Так уж повелось исторически в нашем футболе, что Лига чемпионов всегда приоритетнее любого другого турнира или матча. "Зенит" будет делать ставку на еврокубковый турнир, ведь там и денег больше. Для Семака это абсолютно новая задача — добывать результаты и там и там. Он впервые как тренер будет представлять свою команду в Лиге чемпионов.

Я бы поставил на "Ахмат" как на команду, которая регулярно будет трепать нервы фаворитам. У них Рахимов, интересные новички Глушаков и Понсе. Ещё и польские игроки пришли. Это стабильная команда, которая может оказаться выше восьмого места. Дмитрий Шнякин

— Какие трансферы могли бы отметить?

— Денег в российском футболе стало меньше, поэтому мало по-настоящему больших и дорогих покупок у российских команд. Тем не менее на общем фоне выделяется приобретение Дугласа Сантоса с опытом выступления за сборные Бразилии разных возрастов. Он очень здорово выступал за "Гамбург" во второй Бундеслиге. Он теперь наверняка будет основным защитником "Зенита". На сегодня это качественная, дорогая покупка на эту позицию.

Также отметил бы трансферы, которые были ожидаемыми, точнее даже сказать, полноценный выкуп игроков. В этом плане можно поздравить "Локомотив", что выкупили Крыховяка. Он был одним из лидеров прошлого сезона. Игрок сборной Польши для нас — одна из звёзд чемпионата. Большое событие для ЦСКА — это полноценный выкуп у "Эвертона" Влашича. Таким образом они сделали долгосрочную и серьёзную ставку на него. Это очень важно для армейцев, в составе которых много молодых футболистов.

Отметил бы и Кварацхелию, который не остался в "Локо", а перешёл в "Рубин". Сёмин чуть не плакал, он сам говорил это в интервью. Талантливый и техничный футболист, перешедший не в "Рубин" Бердыева, а Шаранова. У него другой стиль, атакующий. Дмитрий Шнякин

Обратил бы внимание и на Зелимхана Бакаева. Игрок "Спартака", который провёл прошлый сезон в аренде в "Арсенале". Это редкий пример того, когда футболист возвращается из аренды в топовый российский клуб и готов там на новые роли выйти. Парень очень амбициозный. Готов быть одним из лидеров команды. Думаю, этот сезон может стать дня него настоящим прорывом.

Тест: За кого вам болеть в РПЛ?

— "Спартак" расстался с Глушаковым, пойдя на поводу у фанатов. Сможет ли это изменить положение дел внутри команды?

— Это была абсолютно ожидаемая чистка в "Спартаке". Ушёл не только Глушаков, но и Комбаров, ещё один ветеран красно-белых. Команда обновляется, и ей необходимо было избавиться от негатива образца прошлого сезона. Глушаков этот самый негатив и олицетворял, несмотря на пользу, которую он иногда приносил на поле. Я бы сильно удивился, если бы взаимоотношения "Спартака" и Глушакова получили новый виток.

Всё равно мы видим, что есть недовольство и недоверие к Кононову в мощной спартаковской среде болельщиков. Для Кононова именно летний отрезок чемпионата станет важным. Если не получится добыть результат, вполне вероятно, клуб предпримет определённые усилия, чтобы в качестве главного тренера в команду пришёл Черчесов.

В целом Кононову дан карт-бланш. Он полноценно команду готовил, есть и трансферы, пролоббированные им. Хотя "Спартак" ослабел, потеряв очевидных лидеров, например Зе Луиша. Сейчас Кононову нужно определиться, кто ему нужен, а кто — нет. Там большая обойма молодых игроков. С одной стороны, это здорово — будет высокая внутренняя конкуренция, но тренеру важно определиться с основными исполнителями, которых нужно наигрывать, чтобы в конце концов обрести те черты игры, которые хочет видеть Кононов.

— В этом сезоне также будем ждать яркой игры от молодёжи?

— Это нормальный процесс: в нашем футболе стало меньше денег, поэтому идёт расчёт на собственную молодёжь. Стоит вкладываться в неё, давать больше игрового времени. И у нас уже в прошлом сезоне выходило много ребят от 18 до 22 лет. Чалов — это вообще олицетворение молодого прогресса, юного футбола. Он стал лучшим бомбардиром. Те же Кучаев, Ахметов, Сулейманов, Игнатьев, Сафонов, Бакаев, Баринов... Даже те же Миранчуки! Они, правда, уже в другом статусе. Стали самыми настоящими лидерами "Локомотива".

Думаю, такая тенденция продолжится в российском футболе и новые звёздочки появятся обязательно. Искренне надеюсь, что хорошая молодёжь будет не только в топ-клубах, но и у середнячков, у которых приземлённее задачи. Им тоже нужно опираться на молодёжь. Хотелось бы в этом плане от "Зенита" кого-то увидеть. С молодыми петербургскими футболистами самая настоящая беда...