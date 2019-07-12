Владимир Минеев: К чему были эти безнадёжные движения Штыркова в UFC?

Популярный российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев в эксклюзивном интервью Лайфу прокомментировал дисквалификацию Ивана Штыркова, возможный реванш с Магомедом Исмаиловым и готовность принять участие в турнире по правилам бокса "голыми кулаками".

— Владимир, совсем недавно Иван Штырков покинул организацию UFC, так и не проведя в ней ни единого боя. А чуть позже USADA дисквалифицировала Ивана, который к тому времени успел подписать контракт с RIZIN, на два года. Интересно ли тебе провести с ним бой в России, несмотря на то, что Иван уличён в употреблении допинга?

— Этот бой мне по-прежнему интересен. Только не пойму, к чему были эти безнадёжные движения Штыркова в UFC?

— Сейчас в мире набирает обороты организация Bare Knuckle FC ("голые кулаки"). Не хочешь ли ты себя попробовать в этой организации, учитывая тот факт, что ты в юности серьёзно занимался боксом и добился больших высот в кикбоксинге.

— Идея интересная! Думаю, что лет пять назад я бы с удовольствием стал участником такого события, но сейчас меня интересуют только смешанные единоборства. Хотя в профессиональном плане тут всё зависит от предложения.

— Магомед Исмаилов свой следующий бой проведёт против Артёма Фролова. Как оцениваешь шансы Магомеда в этом бою? Кстати, насколько всё же реалистичен ваш реванш в ближайшем будущем? Что на данный момент мешает его проведению?

— Матчмейкеры АСА нашли отличную оппозицию Исмаилову, думаю, это будет прекрасный бой. Наш поединок с Магомедом возможен, дело за АСА. Почему именно за ними? Потому что у Исмаилова контракт с АСA, а у меня пока нет договора ни с одной организацией. Я открыт к предложениям!

— Когда мы увидим Владимира Минеева снова в клетке?

— В конце августа планирую возвращение в клетку, детали вы узнаете в ближайшее время.