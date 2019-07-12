Бойцу, который не хочет биться с мусульманами, нашли соперника

Магомед Исмаилов на турнире в Москве сразится с экс-чемпионом М-1 Challenge Артёмом Фроловым.

Промоутерская компания Absolute Championship Akhmat объявила о поединке между одним из самых популярных бойцов России Магомедом Исмаиловым и экс-чемпионом М-1 Challenge Артёмом Фроловым. Поединок топовых средневесов состоится 27 сентября в Москве в рамках турнира АСА 99.

Магомед Исмаилов (14-2-1) дебютировал в чеченской организации 27 апреля 2019 года, молниеносно нокаутировав за считаные минуты шестикратного чемпиона мира по боевому самбо, экс-чемпиона организации М-1 Challenge Вячеслава Василевского. До перехода в "Ахмат" дагестанский боец провёл один из самых больших поединков в истории российского ММА против Владимира Минеева. Пятираундовое противостояние завершилось ничьей. Исмаилов идёт на беспроигрышной серии из девяти схваток.

Для Артёма Фролова (12-1-0) поединок с Магомедом станет дебютом в АСА. Ранее краснодарский боец успешно выступал в лиге М-1 Challenge, проведя в организации Вадима Финкельштейна до встречи с Бруну Силвой восемь успешных поединков. Бой с бразильцем стал для Фролова роковым: россиянин потерпел первое поражение в карьере и лишился титула чемпиона. Покинув ставшую родной организацию М-1 Challenge, южанин 4 мая в рамках турнира RCC 6 одержал досрочную победу над немцем Йонасом Билльштайном, вернув былую уверенность в своих силах.

Следует отметить, что для Исмаилова поединок 27 сентября станет третьим подряд боем с представителями так называемых бойцов-славян. Дело в том, что дагестанский спортсмен отказывается биться с мусульманами, объясняя это запретом религии. Кстати, на днях Магомед признал, что бить по лицу ему нельзя не только мусульман, но и представителей других религий, и он всерьёз подумывает о завершении карьеры в ММА.