У Аманды Нунис не осталось соперниц в женском ММА?

Разыграют между собой право оспорить титул Львицы экс-чемпионка организации Жермейн де Рандами (8-3-0) из Голландии и непобеждённая калифорнийка Аспен Лэдд (8-0-0).
Sacramento!— UFC (@ufc) 12 июля 2019 г.
We'll see you tomorrow at @Golden1Center! #UFCSacramento pic.twitter.com/LF4oa1eZv0
Свою порцию мировой славы де Рандами получила в 2017 году, сенсационно обыграв в пятираундовом сражении за титул чемпионки топовую Холли Холм. Уже в следующем поединке Железная леди из Утрехта должна была сойтись в клетке с самой Крис Сайборг, но, понимая, что эта затея может плохо закончиться для новоиспечённой чемпионки, команда Жермейн попросту отказалась от схватки с именитой бразильянкой, мотивируя это тем, что Крис, возможно, "принимает стероиды".
UFC не стала долго церемониться с бунтующей голландкой, лишив де Рандами пояса чемпиона, что стало прецедентом для лучшей мировой организации. В ноябре 2018 года 35-летняя представительница Страны тюльпанов вернулась в октагон, одолев единогласным решением судей Ракель Пеннингтон.
Аспен Лэдд усилила женский дивизион UFC в октябре 2017 года, проведя за неполные два года в "восьмиугольнике" три поединка, причём в двух из них удостоилась бонуса за "Лучшее выступление вечера".
* SOUND ON *@AspenLaddMMA is motivated and wants her title shot! #UFCSacramento pic.twitter.com/PmhFwHGaV1— UFC (@ufc) 11 июля 2019 г.
24-летняя американка очень зрелищный боец, способная нокаутировать даже столь матёрую соперницу, как Жермейн де Рандами. Но представить кого-то из них в бою со стирающей в порошок всех своих соперниц Амандой Нунис очень сложно. И это лишь говорит о том, что для Волчицы просто не осталось соперниц, а значит, нас, скорее всего, будут ждать только супербои с участием Нунис и чемпионок других весовых категорий. К примеру, финал трилогии Нунис — Шевченко.