У Аманды Нунис не осталось соперниц в женском ММА?

В ночь с субботы на воскресенье в Сакраменто состоится турнир UFC Fight Night 155, который даст ответ на вопрос, кто станет следующей соперницей "ночного кошмара" женского дивизиона UFC Аманды Нунис.

Разыграют между собой право оспорить титул Львицы экс-чемпионка организации Жермейн де Рандами (8-3-0) из Голландии и непобеждённая калифорнийка Аспен Лэдд (8-0-0).

Свою порцию мировой славы де Рандами получила в 2017 году, сенсационно обыграв в пятираундовом сражении за титул чемпионки топовую Холли Холм. Уже в следующем поединке Железная леди из Утрехта должна была сойтись в клетке с самой Крис Сайборг, но, понимая, что эта затея может плохо закончиться для новоиспечённой чемпионки, команда Жермейн попросту отказалась от схватки с именитой бразильянкой, мотивируя это тем, что Крис, возможно, "принимает стероиды".

UFC не стала долго церемониться с бунтующей голландкой, лишив де Рандами пояса чемпиона, что стало прецедентом для лучшей мировой организации. В ноябре 2018 года 35-летняя представительница Страны тюльпанов вернулась в октагон, одолев единогласным решением судей Ракель Пеннингтон.

Аспен Лэдд усилила женский дивизион UFC в октябре 2017 года, проведя за неполные два года в "восьмиугольнике" три поединка, причём в двух из них удостоилась бонуса за "Лучшее выступление вечера".

24-летняя американка очень зрелищный боец, способная нокаутировать даже столь матёрую соперницу, как Жермейн де Рандами. Но представить кого-то из них в бою со стирающей в порошок всех своих соперниц Амандой Нунис очень сложно. И это лишь говорит о том, что для Волчицы просто не осталось соперниц, а значит, нас, скорее всего, будут ждать только супербои с участием Нунис и чемпионок других весовых категорий. К примеру, финал трилогии Нунис — Шевченко.