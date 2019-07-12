Футболист Медведь перешёл в "Ростов"

19-летний белорусский полузащитник является воспитанником минского клуба "Динамо".

"Ростов" объявил об очередном трансфере. Клуб пополнил белорусский футболист Владимир Медведь. 19-летний полузащитник уже подписал контракт с клубом, сообщает пресс-служба команды.

Медведь уже в 17 лет дебютировал в высшей лиге чемпионата Белоруссии. Является воспитанником минского "Динамо", однако выступал за "Нафтан", брестское "Динамо" и "Слуцк".

Ранее "Ростов" сообщал о переходах Дмитрия Чистякова из "Тамбова", Александра Саплинова из "Балтики", Алексея Козлова из "Динамо", Александра Долгова из "Казанки" и Данила Прошлякова из "Спартака-2".

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