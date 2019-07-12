В НБА впервые за 18 лет не будет россиян

Российский баскетболист Тимофей Мозгов на днях был отчислен из клуба НБА "Орландо Мэджик". В прошлом сезоне центровой не провёл ни одного матча, так как пытался залечить травму колена. Команда из Флориды решила отказаться от услуг игрока, которому вот-вот исполнится 33 года, из-за нецелесообразности его содержания: получает он много — 16 миллионов долларов за сезон, но совсем не помогает команде.
The Orlando Magic have waived center Timofey Mozgov, President of Basketball Operations Jeff Weltman announced today.— Orlando Magic PR (@Magic_PR) 6 июля 2019 г.
Mozgov did not play in any games with Orlando last season due to a knee injury.
Другие коллективы НБА тоже не оказались заинтересованы в услугах Мозгова, и тут же появилась информация, что центровой может вернуться в Россию. Конкретно — в "Химки", где Мозгов может составить мощное трио с бывшими игроками НБА с Алексеем Шведом и Сергеем Карасёвым.
Издание Eurohoops утверждает, что "Химки" и Мозгов уже достигли устной договорённости, а это значит, что в НБА больше не останется российских баскетболистов — впервые за 18 лет.
Такой ситуации в заокеанской лиге не было с 2001 года, когда в НБА пришёл Андрей Кириленко — россиянин, оставивший наибольший след в истории лиги. Никому из россиян ни до, ни после нынешнего президента Российской федерации баскетбола не доводилось участвовать в Матче всех звёзд НБА.
Всего же в НБА играло десять россиян: Сергей Базаревич, Андрей Кириленко, Виктор Хряпа, Сергей Моня, Алексей Швед, Сергей Карасёв, Тимофей Мозгов, Павел Подкользин, Ярослав Королёв и Александр Каун. Мозгову и Кауну в 2016-м удалось стать первыми и пока единственными российскими чемпионами НБА.