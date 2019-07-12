В НБА впервые за 18 лет не будет россиян

Последний из могикан Тимофей Мозгов уходит из американской лиги и, судя по всему, возвращается в Россию.

Российский баскетболист Тимофей Мозгов на днях был отчислен из клуба НБА "Орландо Мэджик". В прошлом сезоне центровой не провёл ни одного матча, так как пытался залечить травму колена. Команда из Флориды решила отказаться от услуг игрока, которому вот-вот исполнится 33 года, из-за нецелесообразности его содержания: получает он много — 16 миллионов долларов за сезон, но совсем не помогает команде.

The Orlando Magic have waived center Timofey Mozgov, President of Basketball Operations Jeff Weltman announced today.



Mozgov did not play in any games with Orlando last season due to a knee injury. — Orlando Magic PR (@Magic_PR) 6 июля 2019 г.

Другие коллективы НБА тоже не оказались заинтересованы в услугах Мозгова, и тут же появилась информация, что центровой может вернуться в Россию. Конкретно — в "Химки", где Мозгов может составить мощное трио с бывшими игроками НБА с Алексеем Шведом и Сергеем Карасёвым.

Издание Eurohoops утверждает, что "Химки" и Мозгов уже достигли устной договорённости, а это значит, что в НБА больше не останется российских баскетболистов — впервые за 18 лет.

Такой ситуации в заокеанской лиге не было с 2001 года, когда в НБА пришёл Андрей Кириленко — россиянин, оставивший наибольший след в истории лиги. Никому из россиян ни до, ни после нынешнего президента Российской федерации баскетбола не доводилось участвовать в Матче всех звёзд НБА.

Всего же в НБА играло десять россиян: Сергей Базаревич, Андрей Кириленко, Виктор Хряпа, Сергей Моня, Алексей Швед, Сергей Карасёв, Тимофей Мозгов, Павел Подкользин, Ярослав Королёв и Александр Каун. Мозгову и Кауну в 2016-м удалось стать первыми и пока единственными российскими чемпионами НБА.