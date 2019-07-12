Английский нападающий Крауч ушёл из футбола

Двухметровый экс-форвард сборной Англии объявил о завершении карьеры игрока в 38 лет.

Английский нападающий Питер Крауч объявил о завершении карьеры футболиста. 38-летний форвард успел поиграть за английские "Тоттенхэм", КПР, "Астон Виллу", "Норвич", "Саутгемптон", "Ливерпуль", "Портсмут", "Сток Сити" и "Бёрнли". Является участником двух чемпионатов мира в составе сборной Англии.

— После долгих раздумий этим летом я решил уйти из футбола! Наша замечательная игра дала мне всё. Я очень благодарен всем, кто помог мне в неё попасть и так долго в ней оставаться. Если бы кто-то мне сказал, что я сыграю на чемпионате мира, доберусь до финала Лиги чемпионов, выиграю Кубок Англии и забью больше 100 голов АПЛ, я бы его за километр обходил. Моя мечта сбылась, — написал Крауч в твиттере.

Крауч за свою карьеру запомнился большим количеством голов, забитых головой — в этом форварду помогал его рост (201 сантиметр). Нападающий даже попал в Книгу рекордов Гиннесса, когда в мае 2015-го забил 51-й мяч в АПЛ "со второго этажа".

Кроме того, нападающего прославил танец робота, который он исполнял даже во время приёма у королевской семьи.

За 20-летнюю карьеру в футболе Крауч выиграл Кубок Английской лиги, Кубок Англии, Суперкубок Англии, а также Суперкубок УЕФА.