Жители Конго напали на министра спорта после вылета сборной с Кубка Африки

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Юг Нгуелонделе подвергся нападению прямо в аэропорту, только вернувшись из Египта.

Министр спорта Демократической Республики Конго Юг Нгуелонделе пострадал из-за нападения футбольных фанатов. Чиновник прилетел в родную страну из Египта, где проходит Кубок африканский наций, и разъярённые болельщики накинулись на него в аэропорту. Министра начали бить, срывая с него одежду.

Причиной агрессивного поведения фанатов, как сообщил журналист Фарид Андер Эррера, стал вылет сборной Конго с турнира. Конголезцы покинули Кубок Африки на стадии 1/8 финала, проиграв Мадагаскару в серии пенальти. При этом команда Конго является двукратным чемпионом турнира, а футболисты островного государства впервые принимали в нём участие.

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