Жители Конго напали на министра спорта после вылета сборной с Кубка Африки

Юг Нгуелонделе подвергся нападению прямо в аэропорту, только вернувшись из Египта.

Министр спорта Демократической Республики Конго Юг Нгуелонделе пострадал из-за нападения футбольных фанатов. Чиновник прилетел в родную страну из Египта, где проходит Кубок африканский наций, и разъярённые болельщики накинулись на него в аэропорту. Министра начали бить, срывая с него одежду.

VIDEO: Sports Minister for DR Congo was beaten and had his cloth torn upon the National team reached the airport. The fans were very annoyed after they were eliminated by Madagascar in round 16 and therefore resort to physically assaulting the minister. pic.twitter.com/90GUVcaKBB — Fareed Ander Herrera (@Fareed_herrera) 9 июля 2019 г.

Причиной агрессивного поведения фанатов, как сообщил журналист Фарид Андер Эррера, стал вылет сборной Конго с турнира. Конголезцы покинули Кубок Африки на стадии 1/8 финала, проиграв Мадагаскару в серии пенальти. При этом команда Конго является двукратным чемпионом турнира, а футболисты островного государства впервые принимали в нём участие.

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