Черышев подписал с "Валенсией" трёхлетний контракт с отступными 80 млн евро

Атакующий полузащитник сборной России будет выступать за "летучих мышей" до 2022 года.

Игрок сборной России Денис Черышев останется в "Валенсии" до 2022 года. Полузащитник подписал с клубом трёхлетний контракт с размером отступных 80 миллионов евро, сообщается на официальном сайте клуба. Это означает, что, если какой-то клуб захочет приобрести Черышева до окончания этого срока, придётся заплатить "Валенсии" прописанную сумму.

Черышев провёл прошлый сезон в "Валенсии" на правах аренды. В 41 матче он забил четыре мяча и отдал пять голевых передач. Полузащитник выиграл с клубом Кубок Испании. 1 июля "летучие мыши" выкупили россиянина у "Вильярреала" за 6 миллионов евро.