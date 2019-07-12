Чемпион мира Гризманн перешёл в "Барселону"

Француз подписал с каталонским клубом пятилетний контракт, "Атлетико" получит 120 миллионов евро.

"Барселона" завершила одну из главных трансферных саг лета. Француз Антуан Гризманн официально перешёл в каталонский клуб из мадридского "Атлетико". Как сообщается на официальном сайте сине-гранатовых, чемпион мира подписал пятилетний контракт, сумма трансфера составила 120 миллионов евро.

You were waiting for this. pic.twitter.com/vVR0Prmy0b — FC Barcelona (@FCBarcelona) 12 июля 2019 г.

Согласно контракту, сумма отступных за французского форварда составит 800 миллионов евро.

Гризманн уведомил руководство "Атлетико" об уходе ещё в конце прошлого сезона, однако затем мадридцы взбунтовались, узнав о том, что француз и "Барселона" вели тайные переговоры ещё с зимы. В итоге нападающего вызвали на предсезонный сбор. Однако "Барселоне" удалось урегулировать ситуацию, заплатив 120 миллионов евро.

Гризманну 28 лет, с "Атлетико" он выиграл Суперкубок Испании, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА. Также футболист является чемпионом мира в составе сборной Франции.