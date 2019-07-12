"Арсенал" и "Динамо" открыли новый сезон РПЛ результативной ничьей

На мяч динамовца Мигела Кардозу туляки в самом конце поединка ответили голом Гиа Грагалавы.

В России официально открылся новый футбольный сезон 2019/20. В первом матче чемпионата в Туле между собой встречались местный "Арсенал" и московское "Динамо". Счёт в матче уже через 15 минут после стартового свистка открыли бело-голубые. Португалец Мигел Кардозу подобрал мяч на линии штрафной после рикошета от защитника и красивым ударом левой ногой отправил снаряд в ворота — 1:0.

Однако начать новый сезон с победы, да ещё и выездной, динамовцам всё же не удалось. Под занавес поединка хозяева поля сравняли счёт. Гол, сделавший счёт на табло 1:1, записал на свой счёт защитник "Арсенала" Гиа Григалава.

1:1 — "Арсенал" и "Динамо" дали старт новому сезону и подарили болельщикам надежду, что весь чемпионат России 2019/20 не будет лишён интриг и красивых голов.

РПЛ, 1-й тур.

"Арсенал" — "Динамо" — 1:1.

Голы: Кардозу 16' (0:1), Григалава 84' (1:1).