Халеп за 56 минут разгромила Серену Уильямс в финале Уимблдона

Для румынской теннисистки эта победа стала второй на турнирах Большого шлема после Ролан Гаррос — 2018.

В женском финале Уимблдона не получилось интриги, несмотря на громкие имена. Американка Серена Уильямс ничего не смогла противопоставить румынке Симоне Халеп, которая разобралась с соперницей всего за 56 минут. Итоговый счёт — 6:2, 6:2 в пользу 27-летней спортсменки.

Халеп стала первой представительницей Румынии, которой покорился один из самых престижных теннисных турниров. Это её вторая победа на турнирах Большого шлема после триумфа на Открытом чемпионате Франции в прошлом году.

Уильямс в случае победы могла установить рекорд по победам на элитных турнирах, если бы сумела взять 24-й титул из категории Большого шлема. Однако 37-летняя американка проиграла третий финал подряд, не сумев победить ни в одном сете.