"Урал" вымучил победу над "Уфой" в матче с пятью голами

Екатеринбургский клуб мог упустить три очка на последних минутах, но всё же удержал преимущество.

Чемпионат России по футболу набирает обороты. Во втором матче нового сезона между собой встречались "Урал" и "Уфа". Матч, события в котором поначалу развивались не слишком стремительно, в итоге превратился в настоящий триллер.

Счёт в матче открыл румынский легионер и лучший игрок "Урала" последних лет Эрик Бикфалви. Полузащитнику удался прицельный удар головой.

Затем всё тот же Бикфалви удвоил преимущество своей команды, снова отличившись "со второго этажа".

Однако "Урал" не был бы собой, если бы не позволил сопернику ближе к концу матча сократить отставание. Один гол отквитал Андрей Козлов, сделавший успешное касание в чужой штрафной.

За десять минут до финального свистка Юрий Бавин вроде бы снял все вопросы о победителе матча, сделав счёт на табло 3:1 в пользу "Урала".

Однако буквально через пару минут "Уфа" заработала право на пенальти, которое реализовал Даниил Фомин — 3:2!

Последние мгновения игры выдались жаркими, но новых голевых эпизодов зрителям на подарили. 3:2 — "Урал" в сложнейшем дебютном матче одерживает победу и берёт три очка.

РПЛ, 1-й тур.

"Урал" — "Уфа" — 3:2.

Голы: Бикфалви 14', 49' (1:0, 2:0), Бавин 81' (3:1), Козлов 76' (2:1), Фомин 86' (3:2).