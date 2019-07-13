"Спартак" с трудом обыграл дебютанта РПЛ на своём поле

Единственный мяч в ворота ФК "Сочи" в компенсированное время забил французский защитник Самюэль Жиго.

Московский "Спартак" столкнулся с серьёзными проблемами в первом матче нового сезона РПЛ. На "Открытие-арене" гостил ФК "Сочи", и эта команда действительно сумела удивить красно-белых. Сочинцы в первом тайме владели преимуществом и долгое время не давали спартаковцам показывать их лучший футбол.

Во второй половине встречи картина игры сменилась, но счёт на табло по-прежнему оставался 0:0. Однако уже в компенсированное арбитром время "Спартаку" всё же удалось распечатать ворота гостей. Гол на свой счёт записал французский защитник Самюэль Жиго.

Интересно, что год назад для москвичей всё сложилось аналогичным образом. "Спартак" тоже обыграл новичка РПЛ (тогда это был "Оренбург") со счётом 1:0, и гол забил всё тот же Жиго.

РПЛ, 1-й тур.

"Спартак" — "Сочи" — 1:0.

Гол: Жиго 93' (1:0).