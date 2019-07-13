Гол Ионова в стиле Роббена принёс "Ростову" победу над "Оренбургом"

Полузащитник сборной России стал лучшим игроком матча: на его счету не только эффектный победный гол, но и результативная передача.

В заключительном матче игрового дня в РПЛ встречались "Ростов" и "Оренбург". Хозяевам удалось одержать победу со счётом 2:1. Существенный вклад в итоговый результат внёс игрок сборной России Алексей Ионов. Сначала он ассистировал Элдору Шомуродову в эпизоде с первым забитым мячом.

А затем полузащитник забил уже самостоятельно. Ионов сместился с правого фланга, убрал финтами защитников и, словно рукой, забросил мяч в дальний угол — завершивший карьеру Арьен Роббен где-то в Нидерландах аплодирует стоя. Гол получился не только зрелищным, но ещё и победным для "Ростова".

"Оренбург" сумел ответить лишь однажды. Джордже Деспотович отправил мяч в ворота перемотанной бинтами головой.

Однако этого гола оренбуржцам не хватило даже для ничейного результата. 2:1 — "Ростов" начинает сезон с победы.

РПЛ, 1-й тур.

"Ростов" — "Оренбург" — 2:1.

Голы: Шомуродов 11' (1:0), Ионов 43' (2:0), Деспотович 49' (2:1).