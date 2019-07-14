"Давай сделаем это по-быстрому": UFC порадовал зрителей яркими нокаутами

Сегодня, 14 июля, в Сакраменто (Калифорния, США) состоялся огненный турнир UFC Fight Night 155, подаривший фанатам ММА в трёх главных поединках ивента молниеносные нокауты.

Возглавило шоу сражение среди женщин в легчайшей весовой категории (61,2 кг) между экс-чемпионкой UFC Жермейн де Рандами (9-3-0) и 24-летней калифорнийкой Аспен Лэдд (8-1-0), до встречи с голландкой являвшейся непобеждённым бойцом.

До начала схватки в прессе было много разговоров о потенциале молодой американки, её шансах в возможном сражении с доминирующей чемпионкой Амандой Нунис... Но всё это оказалось бессмысленным сотрясением воздуха — опытная Жермейн спустя 16 секунд с начала поединка доказала всему миру, что её ещё рано сбрасывать со счетов и она готова к реваншу с Нунис.

Голландка правым боковым "потушила свет" Лэдд, вновь подтвердив силу школы кикбоксинга Страны тюльпанов. Де Рандами вполне заслуженно завоёвывает право встретиться в следующем выступлении с бразильской Львицей, но заинтересованы ли в этом сражении боссы UFC — большой вопрос... Не исключено, что Дана Уайт предпочтёт не самой опасной для Нунис Железной леди реванш с Крис Сайборг или третий поединок с Валентиной Шевченко.

В ко-мейн ивенте зрители увидели феноменальное возвращение после почти трёхлетнего перерыва в клетку 40-летнего ветерана UFC Юрайю Фейбера (35-10-0). Калифорнийскому малышу хватило 46 секунд, чтобы отправить в нокаут шедшего на великолепной серии из 8-ми побед Рики Саймона (15-2-0).

Легендарный капитан команды Alpha Male доказал, что ещё способен конкурировать с молодыми проспектами, выполняя функции гейткипера организации. Но, зная чемпионский характер Фейбера, было бы странным не услышать от него после столь яркой победы желания подраться с чемпионом Генри Сехудо. Калифорнийский малыш не разочаровал, вызвав на бой обладателя поясов в наилегчайшей и легчайшей весовых категориях. Ответ Генри не заставил себя ждать.

— Осторожнее со своими желаниями, принцесса. Ты можешь оказаться следующей легендой, которая преклонит колено перед "Трипл Си", — написал чемпион в "Твиттере".

В третьем по значимости поединке турнира в Сакраменто поклонники ММА стали свидетелями ещё одного прекрасного нокаута: полулегковес Джош Эмметт (15-2-0) хладнокровно "прикончил" серией ударов многообещающего Мирсада Бектича (13-2-0).

Результаты турнира.

Основной кард:

Женщины, легчайший вес:

Жермейн де Рандами победила Аспен Лэдд техническим нокаутом (удар рукой), 0:16, раунд 1;

Легчайший вес:

Юрайя Фэйбер победил Рикки Саймона нокаутом (удары руками), 0:46, раунд 1;

Полулёгкий вес:

Джош Эмметт победил Мирсада Бектича техническим нокаутом (удары руками), 4:25, раунд 1;

Средний вес:

Карл Роберсон победил Веллингтона Турмана раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28);

Средний вес:

Марвин Веттори победил Цезаря Феррейру единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).

Бонусы: по 50 тысяч долларов США каждому.

Выступление вечера: Мартинез, Фили, Эммет, Фейбер.