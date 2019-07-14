ЦСКА стартовал в чемпионате России с поражения "Крыльям Советов"

Самарская команда дома победила гостей из столицы благодаря дублю 22-летнего нападающего Александра Соболева.

Московский ЦСКА на выезде проиграл самарским "Крыльям Советов" со счётом 0:2. Героем матча стал 22-летний Александр Соболев. Форвард забил первый гол на 51-й минуте.

А спустя несколько минут Виктор Васин грубо пнул Соболева по ноге, за что судья назначил пенальти. Форвард без проблем реализовал 11-метровый удар.

Таким образом команда Миодрага Божовича заработала три очка, а армейцы возвращаются домой ни с чем.

РПЛ. 1-й тур.

"Крылья Советов" — ЦСКА — 2:0.

Голы: Соболев 51' (1:0), Соболев 58' (2:0, пенальти).