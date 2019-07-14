ЦСКА стартовал в чемпионате России с поражения "Крыльям Советов"

Московский ЦСКА на выезде проиграл самарским "Крыльям Советов" со счётом 0:2. Героем матча стал 22-летний Александр Соболев. Форвард забил первый гол на 51-й минуте.
Крылья Советов - ЦСКА. 1:0. Александр Соболев, Российская Премьер-Лига, 1 тур 14.07.2019 от Российская Премьер-Лига на Rutube
А спустя несколько минут Виктор Васин грубо пнул Соболева по ноге, за что судья назначил пенальти. Форвард без проблем реализовал 11-метровый удар.
Крылья Советов - ЦСКА. 2:0. Дубль Соболева (пенальти), Российская Премьер-Лига, 1 тур 14.07.2019 от Российская Премьер-Лига на Rutube
Таким образом команда Миодрага Божовича заработала три очка, а армейцы возвращаются домой ни с чем.
РПЛ. 1-й тур.
"Крылья Советов" — ЦСКА — 2:0.
Голы: Соболев 51' (1:0), Соболев 58' (2:0, пенальти).