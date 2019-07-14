"Зенит" победил "Тамбов" благодаря голам Ерохина и Дзюбы

Действующий чемпион России — "Зенит" — начал новый сезон с победы над "Тамбовом", который впервые в истории попал в элитный дивизион. Все голы были забиты во втором тайме. Первым открыл счёт Александр Ерохин на 46-й минуте.
Спустя всего две минуты увеличил преимущество Артём Дзюба — 2:0.
Гости поля в концовке встречи проявили характер и забили свой первый в истории гол в Российской премьер-лиге — отличился Муйива Бенито.
Судья зафиксировал победу "Зенита" со счётом 2:1.
Ранее ЦСКА проиграл "Крыльям Советов" со счётом 0:2.
РПЛ. 1-й тур.
"Зенит" — "Тамбов" — 2:1
Голы: Ерохин 46' (1:0), Дзюба 48' (2:0), Бенито 71' (2:1).