Гол "ножницами" помог "Ахмату" победить "Краснодар"

Грозненцы начали новый сезон Российской премьер-лиги с домашней победы над гостями из столицы Кубани.

Автором единственного мяча в матче первого тура чемпионата страны между "Ахматом" и "Краснодаром" стал Бернард Бериша, который забил "ножницами" в падении. Косоварский хавбек мог отметиться и чуть раньше, когда судья назначил пенальти в ворота "быков", но Бериша не смог реализовать 11-метровый удар.

Отметим, что новичок "Ахмата" Денис Глушаков не попал в заявку на матч. Главный тренер команды Рашид Рахимов пояснил, что экс-капитан "Спартака" получил небольшую травму и поэтому не смог принять участие в этой встрече.

Комментатор Шнякин: "В новом сезоне ставлю на "Ахмат" с Глушаковым и Понсе"

РПЛ. 1-й тур.

"Ахмат" — "Краснодар" — 1:0.

Голы: Бериша 28' (1:0).