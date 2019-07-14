Гол "ножницами" помог "Ахмату" победить "Краснодар"

Автором единственного мяча в матче первого тура чемпионата страны между "Ахматом" и "Краснодаром" стал Бернард Бериша, который забил "ножницами" в падении. Косоварский хавбек мог отметиться и чуть раньше, когда судья назначил пенальти в ворота "быков", но Бериша не смог реализовать 11-метровый удар.
Отметим, что новичок "Ахмата" Денис Глушаков не попал в заявку на матч. Главный тренер команды Рашид Рахимов пояснил, что экс-капитан "Спартака" получил небольшую травму и поэтому не смог принять участие в этой встрече.
Комментатор Шнякин: "В новом сезоне ставлю на "Ахмат" с Глушаковым и Понсе"
РПЛ. 1-й тур.
"Ахмат" — "Краснодар" — 1:0.
Голы: Бериша 28' (1:0).