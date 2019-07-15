18-летний "японский Месси" шокировал всех на тренировке "Реала"

Молодой талант Такефуса Кубо перебрался из "Барселоны" в стан принципиального соперника транзитом через родину.

Мадридский "Реал" начал подготовку к новому сезону, и главной звездой первых тренировок неожиданно стал 18-летний новичок. Такефуса Кубо, которого уже называют "японским Месси", шокировал партнёров и тренеров своим дриблингом и ведением игры. Он с лёгкостью обыгрывал более опытных и звёздных партнёров и забивал голы в двусторонках.

На кадрах с тренировок слышна восторженная реакция на действия Кубо, а также видно, как Марсело, Карим Бензема и другие мадридисты хвалят юного японца.

Кубо оказался в "Реале" этим летом. До этого он играл на родине за клубы "Токио" и "Иокогама Ф. Маринос". Особую пикантность ситуации придаёт тот факт, что до 2015 года японец занимался в академии главного врага "Реала" — "Барселоны", где и получил своё прозвище. Но Кубо был вынужден покинуть сине-гранатовых, поскольку каталонцы нарушили правила регистрации молодых игроков при его трансфере.

Как пишет испанская газета AS, японские журналисты устроили настоящую медиаохоту за Кубо во время предсезонных сборов "Реала". На родине футболиста началась "кубомания": его видят в качестве главной спортивной звезды в истории Японии и готовы транслировать любое соревнование с его участием. Речь идёт даже о предсезонном турнире "Реала" в США, хотя разница во времени со Страной восходящего солнца составляет целых 13 часов.

При этом будущий сезон японец проведёт в молодёжной команде "Реала", потому что три места молодых игроков в основе уже зарезервированы бразильцами Винисиусом, Родриго и Эдером Милитао.