"Матч, который войдёт в историю". Как бились на корте Джокович и Федерер

То, что выдали на корте Джокович и Федерер в финале Уимблдона, навсегда войдёт в историю мирового тенниса. Битва длилась рекордные 4 часа 55 минут. Мы поговорили об этом выдающемся матче с заслуженным тренером России Владимиром Камельзоном.

Отечественный специалист заслуженный тренер России Владимир Камельзон в разговоре с Лайфом подвёл итоги суперматча, который выдали 32-летний серб Новак Джокович и 37-летний швейцарец Роджер Федерер.

— Это был необыкновенный матч. Он войдёт в историю. Шанс выиграть был у обоих. Оба проявили необыкновенное мастерство, — сказал Владимир Камельзон. — Вообще, я сторонник Федерера, признаю его величайшие заслуги в мировом спорте. Он уникальная личность. Но то, что выиграл Джокович, это справедливо.

Если Федереру за этот матч можно поставить пять с плюсом, то Джоковичу — шесть! При этом отлично сработало нововведение с тай-брейком в решающем сете. На мой взгляд, это справедливо с профессиональной точки зрения, — пояснил он.

Этот матч входит в тройку моих самых захватывающих финалов. Особенно приятно, что я провёл его против одного из величайших теннисистов в истории Новак Джокович Фото © PA Wire / PA Images / ТАСС

Владимир Наумович также отметил, что большинство зрителей в финале болели за Федерера.

— Финал смотрел в своей школе по телевизору, я ничего не говорил, но все болели за Федерера. И на трибунах Уимблдона было слышно, что все болели за Роджера. Победа Джоковича — это величайший героизм. Я знаю, что такое, когда против тебя болеют все трибуны. Когда против меня болели в матчах с равным противником, никто не мог победить меня. Это был такой дополнительный стимул. Такой же был у Джоковича, — вспомнил он.

Надеюсь, что показал пример другим людям, что в 37 ещё не всё кончено. Я полностью выложился и отдал всего себя без остатка в этом матче Роджер Федерер Фото © Xinhua via ZUMA Wire / ТАСС

Камельзон прокомментировал и женский финал на Уимблдоне, где румынка Симона Халеп разгромила американку Серену Уильямс.

— Халеп показала, что она достойна быть первой ракеткой мира, что она умеет хорошо играть. У Серены есть психологический тормоз на финалах. Мы это видим уже не в первый раз. Вышла на корт не та Серена, которую все знают. Это была провальная игра, смотреть было нечего. Халеп настроилась и спокойно взяла финал, — заметил он.

Посетовал специалист и по поводу уровня женского тенниса.

— Я всё время говорю, что женский теннис явно отстаёт от мужского. Понятно, что есть те же Халеп, Серена, Азаренко и даже моя любимая Шарапова, но их эпоха уже уходит. Против них играют как против личностей, больших имён. Все остальные до 50-го места в рейтинге идут как ровная лошадка. Если любая может выиграть "Ролан Гаррос", то, вы меня простите, что это за теннис? У мужчин такого не увидеть!

Нужно что-то делать, чтобы выросли новые звёзды в женском теннисе. Ведь мужчины задали высокую планку, — подытожил он.