Вратарь-супергерой отбил три пенальти и забил победный гол в битве чемпионов

Аргентинский голкипер Аугустин Марчесин устроил настоящее шоу в мексиканском турнире "Чемпион чемпионов".

В Мексике состоялся финал турнира "Чемпион чемпионов", где встречаются победители двух местных лиг — Апертуры и Клаусуры. В главном матче играли сильнейшие команды страны: "Америка" и "Тигрес". Основное время обладателя трофея не выявило, а в серии пенальти развернулась захватывающая драма. Вратарь "Америки" Аугустин Марчесин отбил три пенальти в серии, а решающий гол забил сам, принеся своей команде заветный кубок.

Таким образом "Америка" прервала гегемонию "Тигрес", который брал трофей в течение трёх последних лет.