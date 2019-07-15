Вратарь-супергерой отбил три пенальти и забил победный гол в битве чемпионов

В Мексике состоялся финал турнира "Чемпион чемпионов", где встречаются победители двух местных лиг — Апертуры и Клаусуры. В главном матче играли сильнейшие команды страны: "Америка" и "Тигрес". Основное время обладателя трофея не выявило, а в серии пенальти развернулась захватывающая драма. Вратарь "Америки" Аугустин Марчесин отбил три пенальти в серии, а решающий гол забил сам, принеся своей команде заветный кубок.
LO GANÓ MARCHE— Club América (@ClubAmerica) 15 июля 2019 г.
LO GANÓ EL AME#SOMOSAMÉRICA 🦅 pic.twitter.com/8s6k1ufA26
Таким образом "Америка" прервала гегемонию "Тигрес", который брал трофей в течение трёх последних лет.