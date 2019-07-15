Касильяс станет одним из руководителей ФК "Порту"

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Фото © Twitter.com/FCPorto

Стало известно, чем будет заниматься испанский голкипер в период реабилитации после перенесённого инфаркта.

Известный испанский голкипер Икер Касильяс, несмотря на то что находится на сборе вместе с "Порту", не сможет сыграть в новом сезоне из-за перенесённого инфаркта. Об этом сообщается на официальном сайте португальской команды. На время реабилитации футболист займёт один из постов в руководстве клуба.

— Я буду связующим звеном между игроками и клубом. Президент хочет, чтобы я остался в команде и помогал игрокам. В свою очередь я постараюсь помогать своим партнёрам, — сказал Касильяс в интервью пресс-службе клуба.

Напомним, что в начале мая у Касильяса случился инфаркт на тренировке, после чего ему сделали операцию. Завершать профессиональную карьеру он пока не намерен.

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