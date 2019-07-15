Касильяс станет одним из руководителей ФК "Порту"

Стало известно, чем будет заниматься испанский голкипер в период реабилитации после перенесённого инфаркта.

Известный испанский голкипер Икер Касильяс, несмотря на то что находится на сборе вместе с "Порту", не сможет сыграть в новом сезоне из-за перенесённого инфаркта. Об этом сообщается на официальном сайте португальской команды. На время реабилитации футболист займёт один из постов в руководстве клуба.

— Я буду связующим звеном между игроками и клубом. Президент хочет, чтобы я остался в команде и помогал игрокам. В свою очередь я постараюсь помогать своим партнёрам, — сказал Касильяс в интервью пресс-службе клуба.

🔵⚪ @IkerCasillas fará parte do staff diretivo da equipa de futebol, enquanto recupera do problema de saúde.

🎙 "Vou fazer a ligação entre a equipa e o clube."

🎙 "Que todos juntos possamos fazer uma grande época"

Notícia completa👉 https://t.co/3yJTdPS57b#FCPorto pic.twitter.com/0NUWqxR5E8 — FC Porto (@FCPorto) 15 июля 2019 г.

Напомним, что в начале мая у Касильяса случился инфаркт на тренировке, после чего ему сделали операцию. Завершать профессиональную карьеру он пока не намерен.