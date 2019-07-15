Фигуристка Медведева: Довольна, что отказалась от пляжного отдыха в межсезонье

По словам спортсменки, смена тактики пошла только на пользу её физическому состоянию.

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказал о ходе подготовки к сезону. По словам фигуристки, в этом году она решила сменить тактику во время межсезонья. Медведева проводила время в Японии, участвуя в различных шоу, а в полноценный отпуск не поехала.

— Подготовка к сезону идёт активно. Впервые я отказалась от отпуска и пляжного отдыха в межсезонье. Были опасения, что что-то пойдёт не так и это будет слишком большой стресс для организма, но ничего похожего не произошло. Я довольна, что мы сменили тактику и начали сезон без каникул. На меня лично и на моё тело это оказало хорошее влияние. Моё внутреннее состояние изменилось, теперь я чувствую себя спокойней, уверенней. Мы работаем над новыми элементами, новыми программами, думаем над костюмами. Всё в процессе, — заявила Медведева порталу isu.org.

Кроме того, фигуристка рассказала, что ей удалось залечить травму, которая мучила её на чемпионате мира, всего за пару месяцев, хотя врачи отводили на восстановление целых четыре.

В новом сезоне Медведева будет исполнять короткую программу под песню Exogenesis Symphony группы Muse, а произвольную — под композицию из фильма "Мемуары гейши".