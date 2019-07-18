"Окко" для Англии, "Матч ТВ" для России. Сколько стоит футбол и где его смотреть

Чемпионат мира сделал своё дело: футбол в России достиг невиданных масштабов популярности. Недаром первый тур РПЛ стал самым посещаемым за всю историю турнира. За пределами стадионов жизнь тоже кипит: теле- и интернет-аудитория растёт. Однако теперь и формат потребления изменился: за просмотр футбола нужно заплатить. Лайф — о том, на сколько придётся раскошелиться, чтобы наслаждаться самой популярной игрой с мячом.

О том, что для своевременного просмотра очередной серии любимого сериала нужно оформить платную подписку на соответствующий стриминговый сервис или онлайн-кинотеатр, сейчас уже знает каждый. Хотя ещё лет десять назад большинство не чуралось использовать бережно созданный пиратами торрент. Культура потребления медиаконтента меняется, и в спорте это тоже находит отражение, ведь футбол — такой же развлекательный контент, как и сериалы. Просто кому-то по душе вечером наблюдать за битвой за Железный трон, а кому-то — за чемпионской гонкой РПЛ.

Тот факт, что за просмотр футбольного матча не на стадионе тоже нужно платить, всё ещё вызывает у многих удивление. В России долгое время существовало спутниковое телевидение "НТВ-плюс", где предлагалась целая россыпь спортивных каналов, но его аудитория была нишевой. Сейчас она заметно увеличилась, футбольный медиарынок тоже реорганизовался, причём значительные изменения произошли за последний год.

27 июля 2018 года появился тематический канал о российском футболе — "Матч премьер", который пришёл на смену каналу "Наш футбол". Он входит в холдинг "Матч ТВ", но, в отличие от "большого брата", не является федеральным и общедоступным, а за просмотр его эфира необходимо платить.

С нового сезона расценки выросли. Теперь один матч стоит 149 рублей, месячная подписка — 299, а годовая — 2990 рублей. В стоимость подписки входит не только пакет всех матчей РПЛ, но и игры еврокубков с участием российских команд, а также аналитические программы, Кубок страны и матчи сборной. Пока зрители негодуют из-за повышения цен, в руководстве объясняют: ценник вполне соответствует качеству продукта.

— Стоимость месячной подписки на "Матч премьер" выросла всего на 80 рублей. Поскольку футбол конкурирует с другими типами развлечений, например с походом в кино, то мы считаем цену на подписку в размере 299 рублей вполне адекватной — она соответствует цене на один билет в кино в большинстве регионов РФ. У нас есть уверенность, что, с учётом улучшения качества контента на канале и сервиса на диджитал-платформе, количество подписчиков на канал "Матч премьер" будет только расти, — объяснили Лайфу в пресс-службе канала.

Однако, несмотря на то что "Матч ТВ" — единственный в стране федеральный спортивный канал, с точки зрения показа футбола в России он уже не монополист. Тенденцию с уходом в социальные сети подхватил интернет-канал "Сила ТВ". Он принадлежит агентству TeleSport, которое занимается покупкой и распространением прав на спортивный контент. В 2017 году "Матч ТВ" не смог договориться о покупке прав на показ чемпионата Испании по футболу, и флаг подхватил TeleSport.

Концепция "Силы" оказалась несколько другой: денег за просмотр у зрителя не просят, платная подписка тоже отсутствует. Основной упор TeleSport делает на продажу рекламы во время трансляций, которые проходят как на сайте, так и в социальных сетях. Вслед за испанской Ла Лигой на "Силе" появилась ещё и итальянская Серия А. Оба футбольных чемпионата для зрителей бесплатны. Но они не самые популярные в нашей стране.

По данным исследовательской компании Mediascope, занимающейся подсчётом аудитории медиа, на "Матч ТВ" в период с 1 июля 2018 года по 31 мая 2019-го самым популярным у аудитории иностранным футбольным чемпионатом стала Английская премьер-лига.

Однако этим летом на медиарынке взорвалась настоящая "бомба" — онлайн-кинотеатр "Окко", входящий в холдинг Rambler Group, объявил о покупке прав на трансляции чемпионата Англии по футболу. Появилась специальная редакция "Окко спорт", которую возглавил известный комментатор Владимир Стогниенко, уже переманивший ряд коллег с канала "Матч ТВ".

"Окко спорт" предлагает своим подписчикам доступ на сутки за 199 рублей, на месяц — за 549 рублей, на год — за 2990 рублей в случае оформления до 31 июля. За эти деньги зрителям предоставят 380 матчей сезона АПЛ, записи игр, а также аналитические и развлекательные программы, общий хронометраж которых превысит две тысячи часов. Предусмотрены и специальные условия.

Стоимость подписки в месяц составит около 300–400 рублей — это довольно стандартная цена за любой платный онлайн-сервис. Стратегией предусмотрена возможность появления других лиг в будущем. По нашим подсчётам, проект будет экономически эффективен Михаил Гершкович, руководитель спортпроектов Rambler Group

Стоимость подписки — главный вопрос среди футбольной аудитории, которая вновь подняла его после оглашения цен на доступ к кинотеатру "Окко спорт". Основная претензия: почему подписка дороже, чем у того же канала "Матч премьер", хотя аудитория английского чемпионата меньше, чем у российского, хоть и больше, чем у других иностранных? Экономический расклад попытался рассчитать Роман Гутцайт, экс-комментатор канала "Матч ТВ", который ушёл на руководящую должность в команду Стогниенко на "Окко".

По мотивам интервью:

допустим, человек получает чистыми 20 000 рублей в месяц. Соответсвенно, в год - 240 тысяч. При цене 3000 рублей на сезон, получается, что 1,25% от годового дохода уходит на любимое хобби, которым ты наслаждаешься 10 месяцев. Без доп затрат. 1,25%... — Роман Гутцайт (@guttsait) 28 июня 2019 г.

Пока среди болельщиков продолжались дискуссии, стоит ли покупать подписку на вновь созданный сервис, который пока ещё никак себя не показал, у "Окко" уже окупились расходы. Компания заключила контракт с букмекерской конторой "Олимп" примерно на 20 миллионов евро.

Но и "Матч ТВ" недолго грустил из-за потери на показ АПЛ. Канал попытался минимизировать потери и купил права на показ Кубка Английской лиги — одного из английских турниров. Таким образом, английский футбол хоть и переехал с "Матча" на "Окко", но всё же не полностью.

— "Матчем" приобретены права на показ игр Кубка Английской лиги на три ближайших сезона (2019/20, 2020/21, 2021/22). Кроме того, минимум до сезона 2020/21 у канала права на Кубок Англии, Суперкубок Англии, а также Молодёжный кубок Англии (FA Youth Cup). Не стоит забывать, что у английских команд широкое представительство в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Матчи английских команд в рамках этих турниров зрители федерального и тематических каналов "Матч ТВ" смогут увидеть в полном объёме в прямом эфире, — сообщили Лайфу в пресс-службе канала.

Будет "Матч ТВ" ощущать потери от ухода АПЛ или нет, станет понятно в ходе ближайшего сезона. С одной стороны, это должно означать неизбежные потери аудитории, с другой — самым рейтинговым для трансляции чемпионатом в России всё равно остаётся домашний. По данным компании Mediascope, в топ-20 самых просматриваемых футбольных трансляций в период с 1 июля 2018 года по 31 мая 2019-го вошли только две встречи иностранных чемпионатов. Испанское "класико" "Реал Мадрид" — "Барселона" расположилось на десятом месте с суммарной аудиторией 814,3 тысячи человек. Матч английского чемпионата "Манчестер Юнайтед" — "Ливерпуль" собрал у экранов 733,7 тысячи человек и занял 14-ю строчку.

При этом целых шесть игр с участием российских топ-клубов преодолели рубеж в один миллион человек. А дерби двух столиц в прошлом сезоне РПЛ — встреча питерского "Зенита" с московским "Спартаком" — стало лидером телепросмотра: его аудитория составила 1 352 200 человек.