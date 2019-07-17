Хоккеист сборной России Анисимов перешёл из "Чикаго" в "Оттаву"

Российский нападающий в результате обмена в новом сезоне будет играть вместе с защитником Никитой Зайцевым, ранее пополнившим ряды "Сенаторз".

Российский нападающий "Чикаго Блэкхокс" Артём Анисимов продолжит карьеру в "Оттаве Сенаторз". Клубы договорились о сделке, в результате которой Анисимов переедет в Оттаву, а в обратном направлении проследует канадский форвард Зак Смит.

31-летний Анисимов провёл последние четыре сезона в составе "чёрных ястребов". В минувшем регулярном чемпионате нападающий принял участие в 78 встречах, в которых забросил пятнадцать шайб и 22 раза числился в ассистентах.

News Release: #Sens acquire centre Artem Anisimov from the Chicago Blackhawks for forward Zack Smith: https://t.co/HdExQYhdBj



Communiqué : Les #Sens acquièrent Artem Anisimov de Chicago en retour de Zack Smith: https://t.co/4Phriosexq pic.twitter.com/CwBzOT03En — Ottawa Senators (@Senators) 16 июля 2019 г.

Контракт Анисимова рассчитан до конца сезона 2020/21, по которому хоккеист будет зарабатывать 4,55 миллиона долларов в год. Ранее в результате обмена состав "Сенаторз" пополнил российский защитник Никита Зайцев, выступавший с 2016 года за "Торонто".