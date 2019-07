Хоккеист сборной России Анисимов перешёл из "Чикаго" в "Оттаву"

News Release: #Sens acquire centre Artem Anisimov from the Chicago Blackhawks for forward Zack Smith: https://t.co/HdExQYhdBj



Communiqué : Les #Sens acquièrent Artem Anisimov de Chicago en retour de Zack Smith: https://t.co/4Phriosexq pic.twitter.com/CwBzOT03En