Камил Гаджиев: Пришло время, когда боксёр Кудряшов дебютирует в ММА

Президент Fight Nights Global Камил Гаджиев рассказал о ближайших ивентах компании и их главных героях.

— Камил, правда ли, что Fight Nights Global проведёт большой турнир в Сочи? Слухи об этом просто взорвали Интернет.

— На октябрь у нас запланировано сразу два крупных ивента. 12 октября мы вернёмся в Москву, которая, в принципе, ещё и не успела соскучиться по нашим шоу, так как мы были здесь относительно недавно — в апреле. А 19 октября подарим праздник сочинцам. Практически на территории казино в Сочи построили новый уникальный спортивно-развлекательный комплекс, который и примет наш турнир.

— Когда выступит Владимир Минеев?

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— Возвращение Минеева зависит от ряда факторов. Сейчас он приступил к тренировкам. Мы посмотрим, как себя в ближайшем будущем будет чувствовать один из героев нашего промоушена. Есть вероятность, что он до октября выступит на другом турнире, который будет проходить в партнёрстве с Fight Nights Global. Поэтому будет правильнее говорить, что в октябре вечер боёв в Москве возглавит Дмитрий Кудряшов.

— То есть дебют в клетке популярного российского боксёра Дмитрия Кудряшова состоится точно?

— Где-то год назад мы случайно с ним заговорили о возможном поединке в ММА. Я долго вынашивал эту идею. Думаю, наконец пришло время, когда эту идею можно воплотить в жизнь. Я очень рад, что с помощью таких ребят, как Дмитрий Кудряшов, мы расширим аудиторию ММА. Многие фанаты бокса с удовольствием посмотрят этот турнир. Надеюсь, что и индустрия ММА даст что-то Диме. Бесспорно, он получит бесценный опыт.

— Вернёмся к турниру в Сочи. Почему бой за титул в наилегчайшем весе между Жалгасом Жумагуловым и Али Багаутиновым пройдёт именно там, а не в Казахстане, Дагестане или Москве?

— Как я отметил уже, в Сочи построили новое казино, в нём есть универсальная площадка, которая отлично расположена, вмещает около 5000 зрителей. Мы станем первым спортивным промоушеном, который проведёт там большой ивент. И это здорово! Направление Сочи очень популярно как среди россиян, так и среди казахстанцев. Поэтому оба будут себя чувствовать как дома.

— Правда ли, что в этом же ивенте выступит и Вартан Асатрян?

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— Да, на этом же турнире выступит Вартан Асатрян. Не могу пока сказать, кто будет его соперником. Мы только начали работать над кардом. Вартан из Краснодара, у него очень большая фанатская база в Краснодарском крае. Многие приедут в Сочи за него поболеть. Это хорошо и для турнира, и для самого Вартана. В случае победы Асатрян станет следующим, кто подерётся за пояс.