Бразильский новичок "Зенита": Начинаю ощущать себя русским

Дуглас Сантос отметил, что ему очень нравится в Санкт-Петербурге, где его даже обнимают на улицах.

Бразильский футболист Дуглас Сантос, перешедший в "Зенит" в летнее трансферное окно, рассказал об адаптации в Санкт-Петербурге. По словам игрока, его впечатлил не только сам мегаполис, но и его жители.

— Петербург отличается от других мест. Думаю, это самый большой город, в котором я когда-либо был. Мне казалось, что Петербург будет похож на немецкий город. В том смысле, что люди тут закрытые. Поэтому приятно удивлён теплотой петербуржцев. Все меня приветствуют, даже обнимают. Начинаю ощущать себя русским, — рассказал Сантос в интервью "Чемпионату".

По словам Сантоса, он хочет поближе узнать культуру и историю России, а также выучить русский язык.

25-летний Сантос перебрался в "Зенит" из немецкого "Гамбурга" за 12 миллионов евро. В первом туре РПЛ он вышел на поле в стартовом составе "Зенита" в игре против "Тамбова" (2:1).