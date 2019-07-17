Защитник "Лос-Анджелеса" включил суперскорость и спас ворота за секунду до гола

Ливийский футболист своей самоотверженностью шокировал не только соперника, но и весь стадион.

Защитник американского клуба "Лос-Анджелес" Мохаммед аль-Мунир в очередной раз доказал, почему в футболе никогда нельзя сдаваться раньше времени. В игре с "Хьюстон Динамо" он совершил нереальный сейв, обогнав форварда и выбив мяч из пустых ворот, когда казалось, что гола уже не миновать.

Нападающий перебросил мяч через вратаря, и ему оставалось только сопроводить его в ворота, но Мохаммед был против. Комментатор матча уже кричал "Гол!", но выдающийся манёвр защитника заставил его хвалить уже игрока "Лос-Анджелеса", а не нападающего "Хьюстон Динамо".

После спасения Мохаммеда его партнёры активизировались, забили в ворота соперника три мяча и вырвали победу в непростом матче — 3:1. В таблице Западной конференции "Лос-Анджелес" идёт на первом месте, опережая ближайшего преследователя на одиннадцать очков.