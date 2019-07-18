Шоу Турмана: сможет ли Кит перебоксировать легендарного Пакьяо?

Ранним воскресным утром живая легенда бокса Мэнни Пакьяо после полугодичного перерыва вернётся на ринг, где проведёт 71-й профессиональный поединок. На этот раз соперником Пакмэна станет чемпион мира по версии WBA Super Кит Турман.

Мэнни Пакьяо в свои 40 лет продолжает наводить страх на более молодых коллег по боксёрскому цеху. В начале года филиппинец защитил свой пояс WBA Regular, одолев судейским решением Эдриэна Бронера. Пакьяо штампует один рекорд в мире бокса за другим. К примеру, Мэнни становился чемпионом мира в восьми весовых категориях — абсолютный рекорд, побеждал 25 (!) чемпионов мира и, что немаловажно, остаётся действующим бойцом на протяжении 24 лет профессиональной карьеры, дебютировав в профессионалах в возрасте 16 лет!

Кит Турман (29-0-0) — непобеждённый 30-летний атлет из Флориды, в 2010 году удостоившийся победы в номинации "Самый перспективный боксёр" по версии журнала RING. Спустя пять лет Кит оправдал возложенные на него ожидания и стал чемпионом мира по версии WBA, а по прошествии ещё двух лет — и по версии WBC. Однако уже спустя год Турман был лишён этого титула из-за долгого простоя, связанного с травмой локтя. Вернувшись на ринг в 2019 году, американец одержал не очень уверенную победу над не самым сложным противником — Хосесито Лопесом, откровенно разочаровав своих поклонников.

По мнению букмекеров, Пакьяо — фаворит предстоящего поединка. Несмотря на разницу в возрасте, филиппинец всё же быстрее своего визави и, конечно же, гораздо опытнее. Также на стороне Пакмэна превосходство в технике и "эффект неожиданности", креатив геймплана.

Сильные стороны Турмана, которыми он сможет воспользоваться в битве с Пакьяо, — преимущество в риче (длина конечностей) и, возможно, силе удара. Стилистически американец очень удобен Мэнни, и сложно представить, за счёт чего он всё же сможет перебоксировать короля ринга. Но так называемый лакки-панч ведь никто не отменял. А то, что Пакьяо может "падать", мы все прекрасно помним... Так же как и то, что его могут засуживать.

21 июля, 05:00 (мск), Лас-Вегас, США

Мэнни Пакьяо — Кит Турман

Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе

Трансляция: "Матч ТВ"