Сломавшая позвоночник Комиссарова: Готовлюсь к родам и не хочу думать о суде

Фристайлистка и автор блога "Мама на колёсах" Мария Чаадаева (более известная под своей девичьей фамилией Комиссарова), которая получила страшную травму позвоночника во время тренировки на Олимпиаде в Сочи, рассказала о своей подготовке ко вторым родам и суде с клиникой доктора Блюма, не поставившей её на ноги.

В интервью, которое мы брали у Марии Чаадаевой в ноябре 2018 года, она признавалась: "Хотим ещё детей, но в нашей ситуации это сложно". И вот спустя девять месяцев для разговора появился новый повод — Мария и её муж Алексей, тоже бывший фристайлист, вот-вот станут родителями во второй раз. О том, как бывшая спортсменка готовится к родам, мы и поговорили.

— Всё уже приготовили. В этот раз мы уже покупаем намного меньше, чем в мою первую беременность, понимаем, что много лишнего остаётся, да и ребёнок быстро растёт, — начала рассказывать Мария. — Теперь взяли самое нужное: девайсы и гаджеты, такие как качалка, кокон на первое время. Из вещей ничего не покупали, нам много всего отдали.

— Ко второй беременности уже подошли спокойнее или волнение всё же есть?

— Честно говоря, волнения пока нет. Наверное, потому что ещё время есть. Но чем ближе этот момент, тем, конечно, волнительнее. Настраиваюсь только на положительное!

— Не думали о родах в России? Почему во второй раз будете рожать в Испании?

— Это был мой страшный сон! На самом деле многие обижаются, говорят, что в России так хорошо! Я не спорю, что у нас хорошие врачи, но нет никаких условий в роддомах. Я не знаю ни одного роддома, где палата была бы адаптирована для инвалидов поручнями, правильным встроенным душем, правильной кроватью... Мне кажется ещё, что у нас все больше волнуются. И это доходит до такой степени, что ты сам начинаешь переживать. Кладут на сохранение во всех ситуациях. В Испании как-то спокойнее относятся к этому.

— Дорого ли обходятся роды в Испании?

— Мои роды идут по страховке. У меня есть частная страховка на протяжении уже пяти лет. Я плачу порядка 60 евро в месяц. Получается, что я плачу за обслуживание и могу в любой клинике сдавать анализы, ходить по врачам, а также по ней полностью покрываются роды. Однако ты не можешь приехать уже беременной в Испанию, застраховаться и потом рожать по страховке. Так роды стоят около пяти тысяч евро. У меня есть ещё государственная страховка, поэтому, если бы у меня даже не было частной, я смогла бы родить в обычном государственном госпитале.

— Вы так красиво продумали момент узнавания пола будущего ребёнка, поджигая факелы с розовым цветом. Какие были эмоции, когда узнали, что на этот раз будет девочка?

— Это была моя идея. Всё-таки момент такой запоминающийся. Я много читала про Gender reveal party, они популярны в основном в Америке. Видела, как лопают шарики, либо разрезают торт, но мы решили это сделать красиво, с огнями. Думали, что ничего не получится — в плане того, что мы узнаем раньше пол ребёнка. Но всё получилось классно и, конечно, мы очень рады, что будет девочка. Я хотела разнополых детей, потому что не знаю, когда я созрею на третьего ребёнка! (Смеётся.)

— Ваш сын Матвей уже осознаёт, что скоро у него будет сестрёнка?

— Мы, конечно, говорим, что в животе у мамы ляля. Он коляску уже видел, гаджеты, которые мы готовим. Думаю, понимает уже. Мне кажется, он даже стал больше внимания требовать к себе.

— Представляете, как изменится жизнь после появления малышки? Как планируете управляться? Вы ранее признавались, что вам тяжело оставаться одной с сыном...

— Пока не представляем, как изменится жизнь, но я стараюсь подготовиться. Мы уже наняли человека, который будет помогать нам первое время. Помню по первой беременности, что сон очень важен для мамы, чтобы не впадать в эту послеродовую депрессию, максимально восстанавливаться. Придётся на время отложить все дела по дому. Хорошо ещё, что Матвей ходит в садик. Надеюсь, всё будет хорошо!

— Несмотря на своё прекрасное положение, вы начали теперь вести и свой ютуб-канал. Как всё успеваете?

— Канал я завела, но пока взяла паузу. Много времени занимает монтаж. Всё-таки сториз в "Инстаграм" снимать проще. Для "Ютуба" надо весь день с фотоаппаратом ходить... Муж вообще не очень любит всю эту "инстаграмную" жизнь, говорить на камеру. Нужно, конечно, больше времени, чтобы блог развить, и терпение. Может быть, про роды сниму побольше.

— И напоследок расскажите, пожалуйста, как продвигается ваш судебный процесс с клиникой доктора Блюма?

— Дело в процессе. Мы подали апелляцию на решение суда, рассмотрение должно было состояться на днях, но перенесли всё на осень, потому что я беременна и полететь в Санкт-Петербург на слушание, естественно, не могу. Пока отложили всё, да и я об этом сейчас не хочу думать...

Сломавшая позвоночник Комиссарова: "Мечтаю оставить коляску в углу и пойти"