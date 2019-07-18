Экс-заключённый рассказал об избиениях в колонии, где сидят Кокорин и Мамаев

Также, по его словам, известных футболистов поместили в восьмой отряд с улучшенными условиями.

Валентин Соколов, который отбывал наказание в ИК № 4, где сейчас находятся футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, рассказал подробнее об этой колонии.

— Большинство надзирателей не задумываются, кто ты и что ты. К Кокорину и Мамаеву, понятно, это вряд ли относится, а к остальным — стандартная программа: тебя бьют сразу. Деревянную дубинку начальника Сергея Плясова помнят многие, — сообщил он в интервью "Советскому спорту". — Футболистов провели в блатной отряд. В колонии сразу набирают "баландеров" — тех, кто в столовой работает, мусор выносит, стирает.

Также он отметил, что в этой колонии не сидят убийцы и насильники. В основном это представители обычных профессий, которых осудили по статье 228, за наркотики.

Ранее в Сети появилось видео с футбольного матча с участием Кокорина и Мамаева в колонии.