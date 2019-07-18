"Зенит" продлил контракт с Ерохиным

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Фото © ФК "Зенит" / ТАСС

Новое трудовое соглашение с 29-летним российским полузащитником подписано по схеме "3+1".

Футбольный клуб "Зенит" на своём сайте сообщил, что продлил контракт с Александром Ерохиным на три года с возможностью продолжения ещё на один сезон.

— "Зенит" поздравляет Александра Ерохина с продлением сотрудничества, желает удачи на поле и за его пределами, — говорится в заявлении клуба.

Ерохин перешёл в "Зенит" из "Ростова" в 2017 году. За это время он провёл 67 матчей в сине-бело-голубой футболке и отличился 15 голами.

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