"Зенит" продлил контракт с Ерохиным

Новое трудовое соглашение с 29-летним российским полузащитником подписано по схеме "3+1".

Футбольный клуб "Зенит" на своём сайте сообщил, что продлил контракт с Александром Ерохиным на три года с возможностью продолжения ещё на один сезон.

— "Зенит" поздравляет Александра Ерохина с продлением сотрудничества, желает удачи на поле и за его пределами, — говорится в заявлении клуба.

Александр Ерохин продлил контракт с «Зенитом» 💙



Новое соглашение с полузащитником подписано по схеме «3+1»: https://t.co/MsQZPHbJXJ pic.twitter.com/SEwbTwCYzd — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 18 июля 2019 г.

Ерохин перешёл в "Зенит" из "Ростова" в 2017 году. За это время он провёл 67 матчей в сине-бело-голубой футболке и отличился 15 голами.