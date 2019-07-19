Операция О: судьбоносные поединки для Олейника и Орловского в UFC

В ночь с субботы на воскресенье, 21 июля, в Сан-Антонио (Техас, США) состоится очередной ивент Ultimate Fighting Championship, который возглавит поединок топовых полусредневесов Рафаэля дос Аньоса и Леона Эдвардса. Также в шоу зрители увидят выступления Алексея Олейника и Андрея Орловского.

Соперником 40-летнего белорусского бойца Андрея Орловского станет хорошо знакомый ему житель Штатов Бэн Ротвелл. Бойцы уже встречались в июле 2008 года, и тогда, 11 лет назад, победу праздновал Питбуль, нокаутировавший американца в третьем раунде.

Несмотря на то что Орловский, по своему же признанию, планирует выступать в клетке ещё четыре-пять лет, в его карьере сейчас тяжёлые времена. Последний успех Андрея датирован 3 марта 2018 года, в тот день минчанин взял верх над Стефаном Стрюве. Три последующих поединка Орловский проиграл, и ещё один бой против Уолта Харриса был признан несостоявшимся. Бэн Ротвелл Питбулю вполне по зубам, учитывая тот факт, что американец не бился в клетке три года, а вернувшись в марте нынешнего года, блекло проиграл Благою Иванову.

Алексей Олейник (57-12-1) проведёт свой 71-й профессиональный поединок в карьере, выйдя на бой с грозным американским нокаутёром Уолтом Харрисом (12-7-0). По словам 42-летнего Удава, это сражение может стать последним в его карьере, а значит, мотивация россиянина будет зашкаливать. Самая главная угроза для Олейника в этом столкновении будет состоять в ударной мощи Уолта, способного одним касанием закончить дело. Очень сложно на протяжении трёх раундов боя не дать сопернику по себе попасть, но, учитывая колоссальный опыт Удава, мы вправе на это рассчитывать!

В главном событии вечера экс-чемпион UFC в лёгком весе Рафаэль дос Аньос (29-11-0) постарается совладать в клетке с многообещающим проспектом из Англии Леоном Эдвардсом (17-3-0). В крайнем выступлении бразилец финишировал Кевина Ли, закрыв два поражения временному чемпиону UFC Колби Ковингтону и будущему чемпиону Камару Усману.

Эдвардс также проигрывал Усману, случилось это в декабре 2015 года, после чего британец вышел на победную серию из семи поединков, включая успех в боях с Альбертом Туменовым, Гуннаром Нельсоном и Дональдом Серроне. Для Леона победа над экс-чемпионом организации — возможность войти в топ-5 бойцов и, кто знает, возможно, даже получить статус претендента № 1.

Но не исключено, что положительный результат в поединке с дос Аньосом станет шагом к организации боя против поймавшего кураж Хорхе Масвидала.

У этого потенциального противостояния уже есть предыстория: Масвидал после яркой победы над соотечественником Эдвардса Дарреном Тиллом давал интервью в подтрибунном помещении, как неожиданно там возник Леон, ставший оскорблять Хорхе. Американец с кубинскими корнями, недолго думая, подошёл к Эдвардсу, нанеся обидчику три-четыре удара. Конфликт удалось замять без вмешательства полиции, но оба спортсмена явно не прочь будут завершить начатое дело в клетке.