Ягудин: У Загитовой и Медведевой та же история, что и у нас с Плющенко

По словам олимпийского чемпиона, число хейтеров в фигурном катании растёт из-за популярности вида спорта.

Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин высказался на тему популярности фигурного катания. По его словам, сейчас рейтинги этого вида спорта на пике, а потому и количество негативных комментариев в адрес спортсменов тоже закономерно возрастает.

— Хорошего больше. Дебилов и ненормальных можно найти в любой сфере. Просто популярность фигурного катания зашкаливает, вот и число хейтеров тоже растёт. Особенно у Загитовой и Медведевой. У них практически та же история, что и у нас с Женей в 2002-м. Только тогда СМИ были другие. Сейчас, в век Интернета и гаджетов, информация распространяется в разы быстрее. А в остальном — всё то же самое. Кто что сказал, кто куда посмотрел, поздравил ли Алексей Николаевич Мишин нас с победой, что ответили мы и так далее. Да поддержите вы спокойно и того и другого! Плющенко и Ягудина, Медведеву и Загитову. Это же всё наши победы! Хотя такие личные противостояния, конечно, ещё добавляют популярности виду спорта, — сказал Ягудин в интервью "Советскому спорту".

Фигуристка Медведева: Довольна, что отказалась от пляжного отдыха в межсезонье