Футболисты "Ньюкасла" устроили уличную драку

Потасовка началась после того, как одного из игроков начали задирать по поводу отсутствия волос на голове.

Игроки клуба АПЛ "Ньюкасл Юнайтед" Джонджо Шелви и голкипер Карл Дарлоу стали участниками уличной драки. Как сообщает сообщает Daily Mail, футболисты выпивали в пабе, когда один из посетителей с помощью нецензурной лексики назвал Шелви лысым. Футболист, с детства страдающий от патологического выпадения волос, ответил: "Иди домой, крестьянин". Завязалась драка, в ходе которой Дарлоу ударил одного из оппонентов ногой.

Полицию на место инцидента никто не вызывал, однако игрокам придётся ответить перед клубом после возвращения "Ньюкасла" из турне по Китаю.