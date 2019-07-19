Гильерме продлил контракт с "Локомотивом" на три года

Голкипер сборной России Маринато Гильерме и московский "Локомотив" достигли договорённости: новое трудовое соглашение рассчитано на три года.
— Переговоры были непростыми, но я очень рад, что в итоге мы нашли компромисс. У истории получился счастливый конец! Я уже 12 лет в клубе, плюс три — это получается целых 15. Считайте, вся жизнь. Счастлив, что остаюсь частью "Локо", — приводит слова Гильерме сайт железнодорожников.
⚡️ «Локомотив» продлил соглашение с Гилерме ещё на три года!— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) 19 июля 2019 г.
Подробности 👇🏼https://t.co/kALc8rgk6N#ГиляСНами pic.twitter.com/NfySTDYuz3
Напомним, Гильерме выступает за "Локомотив" с 2007 года.