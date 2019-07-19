Гильерме продлил контракт с "Локомотивом" на три года

Ранее спортивные СМИ сообщали, что натурализованный бразилец может стать игроком "Спартака" или "Зенита".

Голкипер сборной России Маринато Гильерме и московский "Локомотив" достигли договорённости: новое трудовое соглашение рассчитано на три года.

— Переговоры были непростыми, но я очень рад, что в итоге мы нашли компромисс. У истории получился счастливый конец! Я уже 12 лет в клубе, плюс три — это получается целых 15. Считайте, вся жизнь. Счастлив, что остаюсь частью "Локо", — приводит слова Гильерме сайт железнодорожников.

Напомним, Гильерме выступает за "Локомотив" с 2007 года.