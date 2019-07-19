В чемпионате России по футболу впервые используют VAR

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Фото © Vanessa Carvalho / Zuma / TASS

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сделал важное для российского футбола заявление.

В матче второго тура Российской премьер-лиги между московским "Динамо" и казанским "Рубином" впервые будет использована система видеоповторов. Об этом заявил президент РФС Александр Дюков.

— РФС закончил работу по получению всех необходимых одобрений для использования VAR во втором туре РПЛ. IFAB дал официальный допуск. Первым матчем, на котором мы используем систему, станет "Динамо" — "Рубин", — приводит слова Дюкова сайт РФС.

Отмечается, что в проекте также принимают участие Hawk-Eye и "Матч ТВ".

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